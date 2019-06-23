Бари Алибасов устроил драку со своим врачом: нравится это?! (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Бари Алибасов обвинил врача-диетолога в плохом лечении

Бари Алибасов, который долгое время находился при смерти после госпитализации в результате тяжелого химического отравления, устроил потасовку со своим диетологом прямо на лестничной площадке у своей квартиры. Конфликт попал на камеры, после чего видео драки ушло в сеть.

Как видно на кадрах, лидер "На-На" схлестнулся в словесной перепалке с врачом. Российский шоумен уверен, что 4 дня находился в коме из-за уколов, которыми его "довели" до больницы в НИИ им. Склифосовского. Его диетолог Марият Мухина пришла к Бари домой и заявила, что того якобы насильно удерживают в квартире и не предоставляют нормального лечения.

Спор между Бари и Мухиной на повышенных тонах вскоре перешел к потасовку.

Приямо на лестничной клетке в окружении представителей СМИ и его соседей продюсер несколько раз толкнул врача.

"Вот уколы. Нравится это?! Те уколы, которые ты мне сделала", - возмущался Бари, стоя перед всеми в одних трусах и демонстрируя свое нынешнее состояние.

Бари Алибасов устроил потасовку с врачом (фото: скриншот)

Алибасов считает, что Мухина давала ему неправильные советы.

Также сообщается, что шоумен вызвал полицию, так как под его дверями собралась толпа журналистов и других людей.

Видео: YouTube / Телеканал 360

Как сообщалось ранее, Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его всех денег. По словам музыканта и продюсера, деньги после его смерти должны достаться "добрым мирянам".

Также мы писали о том, что Бари Алибасов стал жертвой мошенников и лишился большой суммы денег.

Напомним, что на днях появились новые детали о лечении продюсера Бари Алибасова.