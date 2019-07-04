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Несподіваний поворот: розкрита справжня причина отруєння Алібасова

STYLERПерсони    04.07.2019 - 11:55
Несподіваний поворот: розкрита справжня причина отруєння Алібасова
Барі Алібасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Барі Алібасов нібито перепив, а не отруївся "Кротом"

Барі Алібасов потрапив в лікарню через отруєння алкоголем. Про це російським ЗМІ розповіла дочка дружини продюсера "На-на" Лідії Федосєєвої-Шукшиної Ольга.

За її словами, ніхто з близьких родичів Алібасова не вірить в його отруєння "Кротом".

"У нас в родині говорили, що справжня причина попадання Барі в клініку - хвороба, яку в народі жартівливо називають "птах перепіл". Перепив, от і все", - заявила падчерка Алібасова.

У той же час, популярна російська співачка і письменниця Наталя Штурм також розповіла в інтерв'ю "Комсомольській правді", що Алібасов знаходиться в схожій ситуації, що і нині покійний співак Євген Осін, що страждав від алкоголізму.

Несподіваний поворот: розкрита справжня причина отруєння Алібасова

Барі Алібасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

До речі, син Алібасова запевняє, що у нього є однозначні докази про потрапляння батька в лікарню "в абсолютно тверезому стані".

"Те, що тато може "накинути" на якихось заходах, так. Йому сказали, що його печінці хана, ще років 20 тому, тому що він міг випити завжди дуже багато. Але він ніколи не пив не по роботі. Завжди тільки по справі. Ніколи у нього не було такої проблеми, що йому нестерпно хочеться", - сказав Барі Алібасов-молодший.

Раніше ми писали про те, що Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей.

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