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Неожиданный "подарок": в Киеве возле метро начали раздавать повестки (фото)

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Киев, Четверг 26 мая 2022 12:38
Неожиданный "подарок": в Киеве возле метро начали раздавать повестки (фото) В Киеве вручают повестки возле метро (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро.

По крайней мере так сообщают в одном из сообществ Facebook.

Отмечается, что повестки мужчинам возле подземки вручали сотрудники полиции и представители военкомата. Это происходило у входа на станцию "Нивки".

"Неожиданный «подарок» в виде повестки прямо на станции метро. В Киеве, у входа в станцию метро "Нивки", сотрудники полиции и представители военкомата сегодня вручали мужчинам "подарки" в виде повесток. Так хватает резервов или нет?" - написали под фото.

Неожиданный &quot;подарок&quot;: в Киеве возле метро начали раздавать повестки (фото)В Киеве вручают повестки возле метро (фото: Украина Сейчас)

Кто может вручить повестку

  • Сотрудники военных комиссариатов
  • Сотрудники местных органов исполнительной власти
  • Сотрудники органов местного самоуправления
  • Должностные лица районного территориального центра комплектования и социальной поддержки
  • Органы Национальной полиции имеют право доставлять граждан в территориальные центры комплектования военнообязанных.

Отметим, что вручить повестку могут по месту жительства, по месту работу, передать через родных или оставить в дверях, почтовом ящике.

Также повестку могут вручить где угодно: на улице, на блокпостах. В законе этот момент не уточнен и не запрещает вручать повестки в любом месте. Ее должны вручать на основании документа, который удостоверяет личность.

Как мы ранее писали, в Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию".

Читайте также, военнообязанным мужчинам в Украине разрешили уезжать заграницу.

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