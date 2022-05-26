Неожиданный "подарок": в Киеве возле метро начали раздавать повестки (фото)
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро.
По крайней мере так сообщают в одном из сообществ Facebook.
Отмечается, что повестки мужчинам возле подземки вручали сотрудники полиции и представители военкомата. Это происходило у входа на станцию "Нивки".
"Неожиданный «подарок» в виде повестки прямо на станции метро. В Киеве, у входа в станцию метро "Нивки", сотрудники полиции и представители военкомата сегодня вручали мужчинам "подарки" в виде повесток. Так хватает резервов или нет?" - написали под фото.
В Киеве вручают повестки возле метро (фото: Украина Сейчас)
Кто может вручить повестку
- Сотрудники военных комиссариатов
- Сотрудники местных органов исполнительной власти
- Сотрудники органов местного самоуправления
- Должностные лица районного территориального центра комплектования и социальной поддержки
- Органы Национальной полиции имеют право доставлять граждан в территориальные центры комплектования военнообязанных.
Отметим, что вручить повестку могут по месту жительства, по месту работу, передать через родных или оставить в дверях, почтовом ящике.
Также повестку могут вручить где угодно: на улице, на блокпостах. В законе этот момент не уточнен и не запрещает вручать повестки в любом месте. Ее должны вручать на основании документа, который удостоверяет личность.
Как мы ранее писали, в Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию".
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