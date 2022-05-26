ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Несподіваний "подарунок": у Києві біля метро почали роздавати повістки (фото)

Новость на русском →
Київ, Четвер 26 травня 2022 12:38
Несподіваний "подарунок": у Києві біля метро почали роздавати повістки (фото) У Києві вручають повістки біля метро (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві почали вручати повістки в армію прямо біля станцій метро.

Принаймні так повідомляють в одній зі спільнот Facebook.

Відзначається, що повістки чоловікам біля підземки вручали співробітники поліції і представники військкомату. Це відбувалося біля входу на станцію "Нивки".

"Несподіваний" подарунок " у вигляді повістки прямо на станції метро. У Києві, біля входу в станцію метро "Нивки", співробітники поліції і представники військкомату сьогодні вручали чоловікам "подарунки" у вигляді повісток. Так вистачає резервів чи ні?"- написали під фото.

Несподіваний &quot;подарунок&quot;: у Києві біля метро почали роздавати повістки (фото)У Києві вручають повістки біля метро (фото: Україна зараз)

Хто може вручити повістку

  • Співробітники військових комісаріатів
  • Співробітники місцевих органів виконавчої влади
  • Співробітники органів місцевого самоврядування
  • Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  • Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити в дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Як ми раніше писали, у Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію".

Читайте також, військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволили їхати закордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повістка
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність