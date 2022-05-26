Несподіваний "подарунок": у Києві біля метро почали роздавати повістки (фото)

Принаймні так повідомляють в одній зі спільнот Facebook.

Відзначається, що повістки чоловікам біля підземки вручали співробітники поліції і представники військкомату. Це відбувалося біля входу на станцію "Нивки".

"Несподіваний" подарунок " у вигляді повістки прямо на станції метро. У Києві, біля входу в станцію метро "Нивки", співробітники поліції і представники військкомату сьогодні вручали чоловікам "подарунки" у вигляді повісток. Так вистачає резервів чи ні?"- написали під фото.

У Києві вручають повістки біля метро (фото: Україна зараз)

Хто може вручити повістку

Співробітники військових комісаріатів

Співробітники місцевих органів виконавчої влади

Співробітники органів місцевого самоврядування

Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити в дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.