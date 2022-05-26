Несподіваний "подарунок": у Києві біля метро почали роздавати повістки (фото)
У Києві почали вручати повістки в армію прямо біля станцій метро.
Принаймні так повідомляють в одній зі спільнот Facebook.
Відзначається, що повістки чоловікам біля підземки вручали співробітники поліції і представники військкомату. Це відбувалося біля входу на станцію "Нивки".
"Несподіваний" подарунок " у вигляді повістки прямо на станції метро. У Києві, біля входу в станцію метро "Нивки", співробітники поліції і представники військкомату сьогодні вручали чоловікам "подарунки" у вигляді повісток. Так вистачає резервів чи ні?"- написали під фото.
У Києві вручають повістки біля метро (фото: Україна зараз)
Хто може вручити повістку
- Співробітники військових комісаріатів
- Співробітники місцевих органів виконавчої влади
- Співробітники органів місцевого самоврядування
- Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
- Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.
Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити в дверях, поштовій скриньці.
Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.
Як ми раніше писали, у Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію".
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