Неожиданные добавки в борщ, которые сделают его еще вкуснее
В каждом доме есть свой рецепт борща, который передается из поколения в поколение. Но это не значит, что эксперименты запрещены! Попробуйте немного видоизменить привычный набор компонентов и увидите, что у вас получится.
Как разнообразить наш украинский борщ - читайте ниже в нашем материале Styler.
Эксперты рассказали с какими продуктами в борще можно экспериментировать, а с какими точно нет.
Сельдерей
Если вы любите вкус и аромат сельдерея, этот вариант точно для вас. Овощ сделает вкус борща богаче и насыщеннее.
Можно взять как стебель, так и корень сельдерея. Если варить постный борщ, корень овоща точно сделает его вкуснее.
Не забывайте, что сельдерей чрезвычайно полезен, а еще он - диетический.
Кориандр
Разомните в ступке немного горошин кориандра. Специя сделает ваш борщ немного сладковато-пряным. Кориандр можно добавить в конце приготовления борща.
А также можно положить в зажарку из овощей, которую готовят отдельно, а затем сочетают с "телом" борща.
Горошины также можно добавить, но делать это надо в начале, когда варится бульон.
Вишневый сок
Такой ингредиент кажется несколько необычным, но вы попробуйте. Сок поможет стабилизировать сладковатый свекольный привкус.
Можно, например, приготовить зажарку не на основе томатной пасты, а с использованием сока.
Что точно не стоит класть в борщ
Не нужно добавлять в первое блюдо все продукты подряд, ведь каждый ингредиент будет влиять на конечный вкус продукта. Лучше отказаться от уже готовых смесей приправ.
Никогда не добавляйте в борщ приправы, которые предназначены только для определенного продукта (мясо, картофель, овощи). Это может испортить ваше блюдо!
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