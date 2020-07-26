Неожиданно: ученые назвали сладость, которая полезна диабетикам

Ученые назвали сладость, которая полезна диабетикам – и это особый вид меда. Исследователи из Квинслендского университета провели исследование, по результатам которого доказали, что мед безжальных мелипонов, пчел из трибы Meliponini семейства Apidae, полезен при диабете и совершенно безопасен для здоровья зубов. Неожиданное открытие опубликовано в научном журнале.

По словам авторов научной работы, теперь им понятно, почему коренные народы Австралии используют данный продукт для лечения. Как выяснилось, до 85% сахара в меде мелипонов составляет не мальтоза, как считалось изначально, а трегалуоза.

Это особенный вид сахара, обладающий низким гликемическим индексом. Он крайне редко встречается в составе других подобных продуктов. На всасывание этого сахара организму требуется больше времени.

В итоге уровень глюкозы не поднимается в крови резко, как это происходит с другими подобными соединениями. Примечательно, что в ходе данного исследования также удалось определить, что данный вид меда совершенно безопасен для эмали зубов.

Напомним, ранее мы рассказывали о вреде сахара. Учеными был назван самый вредный продукт в рационе, который ускоряет старение и разрушает иммунитет. По мнению исследователей наиболее сильно отражается на нашем организме употребление сахара, так как он содержится в большинстве продуктов, которые лежат на полках супермаркета.

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