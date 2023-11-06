Неочевидные ранние признаки диабета: не пропустите эти важные сигналы

Диабет развивается постепенно и обычно диагноз ставят человеку уже тогда, когда болезнь началась и прогрессирует. Первые признаки диабета часто списывают на разные другие состояния организма.

Какие ранние симптомы могут указывать на развитие диабета, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Ранние признаки диабета

Большинство ранних симптомов связаны с повышенным уровнем глюкозы в крови. Но эти симптомы могут быть настолько слабыми, что вы их можете просто не заметить.

Но так чаще бывает при развитии диабета II типа. Многие люди не осознают, что у них есть проблемы со здоровьем, пока у них не возникнут проблемы из-за долгосрочного негативного влияния.

Медики подчеркивают, что при диабете I типа симптомы начинают проявляться значительно быстрее - от нескольких дней до нескольких недель. И порой они значительно тяжелее.

Ранние признаки любого диабета

Голод и усталость. Ваше тело преобразует пищу, которую вы едите, в глюкозу. Клетки ее используют для получения энергии. Но вашим клеткам также нужен инсулин, чтобы эту глюкозу усваивать.

Если организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки сопротивляются тому инсулину, который вырабатывает организм, глюкоза в них не попадает и у вас нет энергии. Это может вызывать сильный и частый голод, а также повышенную усталость.

Частое мочеиспускание и сильная жажда. Среднестатистический человек обычно ходит в туалет от 4 до 7 раз в сутки. Но при появлении диабета, мочеиспускание может быть значительно чаще. Обычно организм реабсорбирует глюкозу, когда она проходит через почки.

Когда диабет повышает уровень сахара в крови, почки могут оказаться не в состоянии вернуть его обратно. Организм при этом начинает вырабатывать больше мочи, а это требует жидкости. Поэтому человек начинает испытывать сильную жажду и частые позывы в туалет.

Сухость во рту и зуд кожи. Ваше тело использует много жидкости для мочеиспускания, а значит для других целей ее в организме почти не остается. Поэтому может возникнуть обезвоживание - сухость во рту, кожных покровов. А сухая кожа обычно чешется.

Затуманенное зрение. Изменение уровня жидкости в организме может привести к опуханию линз в глазах. Они меняют форму и не могут навести фокус.

Ранние признаки диабета II типа

Если уровень глюкозы в организме остается высоким в течении длительного времени, то могут появиться такие симптомы:

Дрожжевые инфекции. Они могут быть как у женщин, так и у мужчин. Дрожжи питаются глюкозой, поэтому при большом ее количестве, они начнут процветать. Инфекция может проявиться в любой теплой и влажной складке - между пальцами ног, под грудью, внутри или вокруг половых органов.

Медленно заживают порезы или язвы. Со временем высокий уровень сахара в крови может повлиять на кровоток и вызвать повреждение нервов, из-за чего организму будет сложнее заживлять раны.

Боль или онемение в ступнях или ногах. Это еще один результат повреждения нервов.

Ранние признаки диабета I типа

Незапланированная потеря веса. Тело не может получить энергию из пищи и поэтому начинает сжигать мышцы и жир. Ваш рацион может совершенно не измениться, но вес начнет стремительно уходить.

Тошнота и рвота. Когда тело прибегает к сжиганию жира, оно вырабатывает кетоны. Они имеют свойство накапливаться в организме. Как только их количество в крови наберется до опасного уровня, это может вызвать опасное состояние - диабетический кетоацидоз. Первый его признак - тошнота и рвота.