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Ненавижу это в себе: звезда "Игры престолов" сделала признание о своей жизни

STYLERФильмы и сериалы    17.05.2019 - 21:12
Ненавижу это в себе: звезда "Игры престолов" сделала признание о своей жизни
Звезда "Игры престолов" испытывает трудности (Коллаж РБК-Украина)

Актриса откровенно рассказала, какие проблемы у нее возникли из-за популярности

Актриса Майси Уильямс, которая сыграла роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов", призналась, что слава после выхода шоу очень сильно повлияла на ее психическое здоровье и самоуважение. Она начала сниматься в "Играх престолов", когда ей только исполнилось 13 лет и за 9 лет в ее жизни очень многое изменилось. Об этом она рассказала в интервью для CNN.

После выхода первых сезонов сериала Майси Уильямс, как и любой подросток, сильно переживала из-за того, что люди пишут о ней в социальных сетях. Она старалась не обращать внимание на критику, но признается, что до сих пор испытывает боль из-за неприятных слов, которые писали фанаты.

"Доходило до того, что я практически ждала чего-то негативного, и из-за этого постоянно скатывалась в яму депрессии", - призналась актриса.

Ненавижу это в себе: звезда &quot;Игры престолов&quot; сделала признание о своей жизни

Мэйси Уильямс (instagram.com/maisie_williams)

Она добавила, что часто перед сном лежала и прокручивала в голове то, что она в себе самой ненавидит и это было ужасно.

"Я все еще лежу в постели примерно в 11 часов вечера, рассказываю себе все, что я ненавижу в себе. Это просто ужасно, что ты возвращаешься к этому. Я все еще работаю над этим, потому что думаю, что это действительно тяжело. Очень тяжело грустить и не чувствовать себя полностью побежденным", - объяснила Уильямс.

Ненавижу это в себе: звезда &quot;Игры престолов&quot; сделала признание о своей жизни

Мэйси Уильямс (instagram.com/maisie_williams)

Она рассказала, что хочет вернуться к нормальной жизни и безумный мир сериала ей совершенно не нужен.

"Честно говоря, я хочу нормальной жизни. Мне не нужен этот безумный, безумный мир, потому что это того не стоит", - призналась актриса и добавила, что хочет найти мир внутри себя самой и перестать быть тем, кем люди хотят ее видеть. Она снова хочет стать самой собой.

Напомним, ранее мы писали о том, что исполнительница роли Сансы Старк также испытывала психологические проблемы и даже подумывала о самоубийстве.

А также рассказывали о том, что фанаты сериала "Игра престолов" недовольны концовкой восьмого сезона и хотят требовать от создателей переснять финальные эпизоды.

Создатели сериала "Игра престолов" приготовили фанатам сюрприз: о чем речь Кхалиси, Санса и Дайенерис: сериал "Игра престолов" побил новый рекорд
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