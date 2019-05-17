ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ненавиджу в собі: зірка "Гри престолів" зробила зізнання про своє життя

STYLERФільми і серіали    17.05.2019 - 21:12
Ненавиджу в собі: зірка "Гри престолів" зробила зізнання про своє життя
Зірка "Гри престолів" відчуває труднощі (Колаж РБК-Україна)

Актриса відверто розповіла, які у неї виникли проблеми через популярність

Актриса Майси Вільямс, яка зіграла роль Арьї Старк в серіалі "Гра престолів", зізналася, що слава після виходу шоу дуже сильно вплинула на її психічне здоров'я і самоповагу. Вона почала зніматися в "Грі престолів", коли їй щойно виповнилося 13 років і за 9 років в її житті дуже багато чого змінилося. Про це вона розповіла в інтерв'ю CNN.

Після виходу перших сезонів серіалу Майси Вільямс, як і будь-який підліток, сильно переживала через те, що люди пишуть про неї в соціальних мережах. Вона намагалася не звертати уваги на критику, але зізнається, що досі відчуває біль через неприємні слова, які писали фанати.

"Доходило до того, що я практично чекала чогось негативного, і через це постійно падала в яму депресії", - зізналася актриса.

Ненавиджу в собі: зірка &quot;Гри престолів&quot; зробила зізнання про своє життя

Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

Вона додала, що часто перед сном лежала і прокручувала в голові те, що вона в самій собі ненавидить і це було жахливо.

"Я все ще лежу в ліжку приблизно в 11 годин вечора, розповідаю собі все, що я ненавиджу в собі. Це просто жахливо, що ти повертаєшся до цього. Я все ще працюю над цим, тому що думаю, що це дійсно важко. Дуже тяжко сумувати і не відчувати себе повністю переможеним", - пояснила Вільямс.

Ненавиджу в собі: зірка &quot;Гри престолів&quot; зробила зізнання про своє життя

Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

Вона розповіла, що хоче повернутися до нормального життя і божевільний світ серіалу їй зовсім не потрібен.

"Чесно кажучи, я хочу нормального життя. Мені не потрібен цей божевільний, божевільний світ, тому що це того не варто", - зізналася актриса і додала, що хоче знайти світ всередині себе самої і перестати бути тим, ким люди хочуть її бачити. Вона знову хоче стати самою собою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виконавиця ролі Санси Старк також відчувала психологічні проблеми і навіть подумувала про самогубство.

А також розповідали про те, що фанати серіалу "Гра престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і хочуть вимагати від творців перезняти фінальні епізоди.

Творці серіалу "Гра престолів" приготували сюрприз фанатам: про що йдеться Кхалісі, Санса і Дайенерис: серіал "Гра престолів" побив новий рекорд
Новини України Игра престоловсериал
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся