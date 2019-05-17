Ненавиджу в собі: зірка "Гри престолів" зробила зізнання про своє життя

Зірка "Гри престолів" відчуває труднощі (Колаж РБК-Україна)

Актриса відверто розповіла, які у неї виникли проблеми через популярність

Актриса Майси Вільямс, яка зіграла роль Арьї Старк в серіалі "Гра престолів", зізналася, що слава після виходу шоу дуже сильно вплинула на її психічне здоров'я і самоповагу. Вона почала зніматися в "Грі престолів", коли їй щойно виповнилося 13 років і за 9 років в її житті дуже багато чого змінилося. Про це вона розповіла в інтерв'ю CNN.

Після виходу перших сезонів серіалу Майси Вільямс, як і будь-який підліток, сильно переживала через те, що люди пишуть про неї в соціальних мережах. Вона намагалася не звертати уваги на критику, але зізнається, що досі відчуває біль через неприємні слова, які писали фанати.

"Доходило до того, що я практично чекала чогось негативного, і через це постійно падала в яму депресії", - зізналася актриса.

Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

Вона додала, що часто перед сном лежала і прокручувала в голові те, що вона в самій собі ненавидить і це було жахливо.

"Я все ще лежу в ліжку приблизно в 11 годин вечора, розповідаю собі все, що я ненавиджу в собі. Це просто жахливо, що ти повертаєшся до цього. Я все ще працюю над цим, тому що думаю, що це дійсно важко. Дуже тяжко сумувати і не відчувати себе повністю переможеним", - пояснила Вільямс.

Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

Вона розповіла, що хоче повернутися до нормального життя і божевільний світ серіалу їй зовсім не потрібен.

"Чесно кажучи, я хочу нормального життя. Мені не потрібен цей божевільний, божевільний світ, тому що це того не варто", - зізналася актриса і додала, що хоче знайти світ всередині себе самої і перестати бути тим, ким люди хочуть її бачити. Вона знову хоче стати самою собою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виконавиця ролі Санси Старк також відчувала психологічні проблеми і навіть подумувала про самогубство.

А також розповідали про те, що фанати серіалу "Гра престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і хочуть вимагати від творців перезняти фінальні епізоди.