"Ненавиджу цю країну усією душею". Українська гімнастка влипла у грандіозний скандал та вилетіла зі збірної

Декілька днів тому Влада Нікольченко написала у своєму stories наступне: "Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а більше за все, людей, які тут живуть. Я тут лише тому, що в моїй рідній країні закрили аеропорт".

У її пості йшлося про Польщу. Сама 20-річна гімнастка родом із Харкова.

Після хвилі хейту Влада попросила вибачення за свої висловлювання і повідомила, що у неї був нервовий зрив.

"У мене був психологічний зрив... З кожним, навіть потойбічним конфліктом через війну в моїй країні виникає стрес і виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не приймайте це на свій рахунок. Це говорила не я, а емоції в мені. Вибачте", - написала вона пізніше.

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Петро Дец, екс-генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі, відреагував на слова Нікольченка та зв'язався з Іриною Блохіною, яка висловила щирі вибачення Польщі за Владу. Вона зізналася, що у шоці через висловлювання спортсменки.

"Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і що вона ніколи не буде змушена знову ступити до Польщі, навіть на мить, мандруючи екзотичними місцями", - додав він.

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Відреагували на її висловлювання та в Українській федерації гімнастики.

"Українська федерація гімнастики повідомляє, що щодо висловлювань Влади Нікольченко на її сторінці в соціальній мережі Instagram розпочало дисциплінарне розслідування", - сказано у повідомленні.

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Нікольченко виключать зі збірної України. Таке бажання висловив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Кожен спортсмен національної збірної України, який має честь представляти країну у світі, має усвідомлювати рівень своєї відповідальності. У той час, коли президент та уряд докладають неймовірних зусиль на міжнародній арені, консолідуючи підтримку інших країн, наше завдання – показувати світові, що українці – зрілий, заможний, мудрий народ гідний бути повноправним членом цивілізованого суспільства. У цих умовах публічний емоційний меседж, який дозволила собі колишня член національної збірної, є шкідливою для нашої країни, неприпустимою і не може залишитися без нашої реакції", - заявив він.

Для довідки

Влада Нікольченко народилася 9 грудня 2002 року у Харкові. Виступає в індивідуальній першості. 2018 року стала переможницею фіналу Гран-прі. Двічі стала володаркою Кубка світу у вправі з булавами. Призерка чемпіонату Європи та європейських ігор. Майстер спорту України.