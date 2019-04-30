Ненавидела свое тело: знаменитая певица призналась о пережитом выкидыше в 17 лет

Фото: (instagram.com/pink)

Pink рассказала о горьком опыте, который ей довелось пережить в подростковом возрасте

Американская исполнительница Pink поделилась историей, как в 17 лет ей пришлось пережить выкидыш. О том, какие еще неприятности сопутствовали певице, сообщает издание USA Today.

На днях американская знаменитость выпустила новый альбом, который называется Hurts 2b Human. В одном из синглов Pink спела о том, что ненавидела свое тело с раннего возраста. Связано это с тем, что ей пришлось пережить выкидыш.

Pink (viagogo.com)

"Причина, по которой я спела об этом, кроется в том, что мое тело всегда было сильным и гимнастическим, однако в 17 лет у меня произошел выкидыш. А я собиралась родить ребенка. Но когда это происходит с юной девушкой или женщиной, ты чувствуешь, что твое тело словно начинает ненавидеть тебя, оно как будто сломано и не делает то, что должно делать", - негодует Pink.

После произошедшего инцидента было еще несколько попыток родить ребенка, однако и они завершались выкидышами. Тогда она решила спеть об этом в песне, поскольку в такой способ певице проще всего справляться со своими переживаниями.

К слову, на данный момент певица воспитывает двоих детей: 7-летнюю Уиллоу Сейдж Харт и 2-летнего Джеймсона Муна Харта.

Фото: (instagram.com/pink)

Напомним, что Волочкова потеряла ребенка из-за стресса. Данный инцидент произошел, когда звезде было 25 лет и она состояла в отношениях с Сулейманом Керимовым.

Также ранее бывшая первая леди США Мишель Обама поделилась очень личным опытом о детях. Она рассказала, что у нее случился выкидыш, это был их первый ребенок с Бараком Обамой.