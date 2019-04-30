Ненавиділа своє тіло: знаменита співачка зізналася про пережитий викидень у 17 років

Фото: (instagram.com/pink)

Pink розповіла про гіркий досвід, який їй довелося пережити у підлітковому віці

Американська співачка Pink поділилася історією, як у 17 років їй довелося пережити викидень. Про те, які ще неприємності супроводжували співачку, повідомляє видання USA Today.

Днями американська знаменитість випустила новий альбом, який називається Hurts 2b Human. В одному з синглів Pink заспівала про те, що ненавиділа своє тіло з раннього віку. Пов'язано це з тим, що їй довелося пережити викидень.

Pink (viagogo.com)

"Причина, по якій я заспівала про це, криється в тому, що моє тіло завжди було сильним і гімнастичним, проте в 17 років у мене стався викидень. А я збиралася народити дитину. Але коли це відбувається з юною дівчиною або жінкою, ти відчуваєш, що твоє тіло немов починає ненавидіти тебе, воно наче зламане і не робить те, що повинно робити", - обурюється Pink.

Після інциденту було ще кілька спроб народити дитину, однак й вони завершувалися викиднями. Тоді вона вирішила заспівати про це в пісні, оскільки в такий спосіб співачці найпростіше справлятися зі своїми переживаннями.

До речі, на даний момент співачка виховує двох дітей: 7-річну Віллоу Сейдж Харт і 2-річного Джеймсона Муна Харта.

Фото: (instagram.com/pink)

Нагадаємо, що Волочкова втратила дитину через стрес. Даний інцидент стався, коли зірці було 25 років і вона перебувала у стосунках із Сулейманом Керімовим.

Також раніше колишня перша леді США Мішель Обама поділилася особистим досвідом про дітей. Вона розповіла, що у неї стався викидень, це була їх перша дитина з Бараком Обамою.