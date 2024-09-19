Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Зовсім нещодавно ми розповідали вам про наймініатюрніших зірок українського шоу-бізнесу. Тепер пропонуємо вашій увазі добірку з найвищими знаменитостями.
Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Репер та продюсер Потап відкриває нашу добірку, адже його зріст є найвищим – 195 см.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Шоумен, телеведучий, волонтер Сергій Притула має зріст 187 см і чудову фізичну форму. Ці досягнення багато в чому є заслугою його батьків, які прищепили йому звичку правильного харчування.
Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)
Ця знаменитість пишається своїм зростом у 186 см. Вона ретельно обирає одяг, який підкреслює її стрункі та довгі ноги, дозволяючи їй продемонструвати свою неперевершену красу.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Алла - яскравий приклад того, як камера може спотворювати сприйняття реальності. На фото та відео українська модель здається значно вищою, приблизно 185 см, хоча насправді її зріст становить 179 см. У модельному бізнесі це мінімально допустимий зріст, але завдяки ідеальним пропорціям її фігури.
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)
Телеведуча має зріст 180 см. Завдяки йому Маша змогла успішно увійти у світ шоу-бізнесу та розпочати свою медійну кар'єру.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Співачка Оля Полякова пишається титулом володарки найдовших ніг в українському шоу-бізнесі. При зрості 180 см її ноги сягають 126 см у довжину.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
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