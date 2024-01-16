Немовля не могло повноцінно дихати: в Україні вперше провели унікальну операцію на грудній клітині (відео)

Що відомо про захворювання

Діти з асфіктичною торакальною дистрофією від народження мають маленьку грудну клітку, яка має дзвіноподібну форму та обмежує роботу легень.

Природний перебіг хвороби тяжкий, особливо якщо симптоматика розвивається у дітей до одного року. Зазвичай маленькі пацієнти помирають від дихальної недостатності, повторних пневмоній чи стають залежними від апаратів штучного дихання.

Однак у 1995 році американський хірург Терренс Девіс запропонував спосіб хірургічного лікування цієї вади. Операція дає змогу послідовно збільшити об'єм обох половин грудної клітки.

Варто додати, що такі втручання проводили лише в кількох клініках США, Великої Британії та Італії.

Лікарі врятували життя немовляті

Українські спеціалісти вирішили застосувати унікальний підхід, коли пацієнт із рідкісним захворюванням поступив до Охматдиту.

Складність полягала ще й у тому, що малюкові був лише місяць від народження. Тож він став наймолодшим пацієнтом серед тих, про кого вже писали в медичній літературі.

"Суть операції полягає в тому, що послідовно перетинаються шість ребер в шаховому порядку. Потім вони з'єднуються металевими конструкціями так, що з довгих сегментів двох ребер робиться одне вдвічі довше ребро. Внаслідок цього збільшується об'єм грудної клітки", - пояснює хірург Євген Руденко.

Хлопчику провели операцію у два етапи: у 1,5 місяця на правому боці та у 2,5 місяці на лівому.

Зараз у нього вже загоїлися післяопераційні рани, і дитина тренується самостійно дихати. Крім того, дані обстежень показують, що об'єм грудної клітки збільшився. Це дає надію, що маленький пацієнт зможе почати дихати самостійно.