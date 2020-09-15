Немного сбросят: Ефремов может оказаться на свободе намного раньше

Михаил Ефремов может выйти на свободу намного быстрее (Коллаж РБК-Украина)

Адвокат Михаила Ефремова уверен, что актеру изменят приговор и освободят раньше

Адвокат актера Михаила Ефремова считает, что его подзащитный может оказаться на свободе намного раньше. Эльман Пашаев считает, что апелляционный суд может изменить решение о приговоре.

Михаил Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП и осужден на 8 лет колонии общего режима. Адвокат артиста Эльман Пашаев считает, что апелляция может изменить решение судей и Ефремов выйдет на свободу раньше.

"После апелляции, думаю, 1-1,5 года скинут, сбросят, покажут гуманность. Но, если, я вас уверяю, то кассация или верховный суд отменят приговор, потому что не исследована ни машина, ни медицинские заключения. Сколько там нарушений, вы себе не представляете. Я надеюсь, что это будет", - заявил правозащитник на пресс-конференции в одном из российских изданий.

Пашаев отрицает свою вину в том, что Ефремову дали 8 лет колонии и утверждает, что во всем виноваты ошибки, которые были допущены при расследовании. Однако их можно использовать для того, чтобы пересмотреть дело в суде высшей инстанции.

Он добавил, что никакого политического подтекста в деле Ефремова нет, тем не менее Пашаев уверен, что существует какой-то заказчик.

"Политические мотивы появления этого дела я исключаю. Здесь есть заказчик. Ну вы знаете, что Ефремов своими высказываниями многим дорогу переходил. Он же не оппозиционер, чтобы тут были политические мотивы. Он актер. Это чистейший заказ", - считает Пашаев.

Кроме того, адвокат продолжает настаивать на том, что в момент аварии Ефремов не был за рулем. Артист взял на себя чужую вину, вину своего друга. Имени друга Пашаев называть не стал.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ефремов заявил о том, что адвокат его подставил в суде.

А также рассказывали о том, что Михаил Ефремов поделился деталями о своем пребывании за решеткой.