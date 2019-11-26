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Немного нарушала: в Херсоне заметили авто посла Германии, припаркованное на "зебре" (фото)

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 07:44
Немного нарушала: в Херсоне заметили авто посла Германии, припаркованное на "зебре" (фото)
Автомобиль посла Германии в Херсоне припарковали на переходе (Фото: коллаж РБК-Украина)

Посол Германии Анка Фельдгузен в Херсоне встретилась с мэром и главой ОГА

В Херсоне возле мэрии заметили автомобиль с дипломатическими номерами, припаркованный с нарушением правил на пешеходном переходе. Иномарка частично заехала на "зебру" и закрыла часть прохода к дороге. Соответствующее фото опубликовал в сети Виталий Богданов.

В то время в городе с визитом находилась чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

"Госпожа посол немного нарушала", - подписал Богданов снимок.

Немного нарушала: в Херсоне заметили авто посла Германии, припаркованное на &quot;зебре&quot; (фото)

В Херсоне автомобиль посла Германии припарковали на переходе (Фото: facebook.com/bogdanov.vital)

В комментариях к посту юзеры осуждают подобное нарушение ПДД и высказывают мнение, что в Германии в таком случае Фельдгузен могла бы лишиться должности.

  • Причем дома госпожу посла бы уволили за такое и вкатали бы некислый штраф.
  • Она знала, что приехала в город-бардак..
  • Паркуйся нормально, не будь, как посол Германии.

Немного нарушала: в Херсоне заметили авто посла Германии, припаркованное на &quot;зебре&quot; (фото)Немного нарушала: в Херсоне заметили авто посла Германии, припаркованное на &quot;зебре&quot; (фото)

Скрин комментариев: facebook.com/bogdanov.vital

К слову, дипломатов согласно нормам международного права не могут привлечь к ответственности в стране пребывания ни за какие правонарушения.

В Херсоне Фельдгузен провела встречу с мэром Владимиром Миколаенко, с которым обсудила о нужды региональных центров в дальнейшей децентрализации и углублении медицинской реформы. Также состоялась встреча с главой Херсонской ОГА, сообщили в посольстве Германии в Twitter.

Еще Фельдгузен в Херсоне сразу по прибытию посетила могилу убитой активистки Екатерины Гандзюк.

"Мы должны сделать все, чтобы Катина жизнь и смерть не стали напрасными, и ее убийство не осталось безнаказанным", - процитировали ее в посольстве.

Немного нарушала: в Херсоне заметили авто посла Германии, припаркованное на &quot;зебре&quot; (фото)

Посол Германии Анка Фельдгузен в Херсоне посетила могилу Екатерины Гандзюк (Фото: twitter.com/GermanyinUA)

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