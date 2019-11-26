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Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на "зебрі" (фото)

STYLERЖиття    26.11.2019 - 07:44
Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на "зебрі" (фото)
Автомобіль посла Німеччини в Херсоні припаркували на переході (Фото: колаж РБК-Україна)

Посол Німеччини Анка Фельдгузен в Херсоні зустрілася з мером та головою ОДА

У Херсоні біля мерії помітили автомобіль з дипломатичними номерами, припаркований з порушенням правил на пішохідному переході. Іномарка частково заїхала на "зебру" та закрила частину проходу до дороги. Відповідне фото опублікував в мережі Віталій Богданов.

У той час в місті з візитом перебувала надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"Пані посол трохи порушувала", - підписав Богданов знімок.

Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на &quot;зебрі&quot; (фото)

У Херсоні автомобіль посла Німеччини припаркували на переході (Фото: facebook.com/bogdanov.vital)

В коментарях до посту юзери засуджують подібне порушення ПДР і висловлюють думку, що в Німеччині в такому випадку Фельдгузен могла б позбутися посади.

  • Причому вдома пані посла б звільнили за таке і вкотили б некислий штраф.
  • Вона знала, що приїхала в місто-бардак..
  • Паркуйся нормально, не будь, як посол Німеччини.

Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на &quot;зебрі&quot; (фото)Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на &quot;зебрі&quot; (фото)

Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на &quot;зебрі&quot; (фото)Скрін коментарів: facebook.com/bogdanov.vital

До речі, дипломатів згідно з нормами міжнародного права не можуть притягнути до відповідальності в країні перебування за жодні правопорушення.

У Херсоні Фельдгузен провела зустріч з мером Володимиром Миколаєнком, з яким обговорила потреби регіональних центрів в подальшій децентралізації та поглибленні медичної реформи. Також відбулася зустріч із головою Херсонської ОДА, повідомили в посольстві Німеччини в Twitter.

Ще Фельдгузен в Херсоні відразу по прибуттю відвідала могилу вбитої активістки Катерини Гандзюк.

"Ми маємо зробити все, щоб Катине життя і смерть не стали марними, та її вбивство не залишилось безкарним", - процитували її в посольстві.

Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на &quot;зебрі&quot; (фото)

Посол Німеччини Анка Фельдгузен в Херсоні відвідала могилу Катерини Гандзюк (Фото: twitter.com/GermanyinUA)

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