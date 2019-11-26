Трохи порушувала: у Херсоні помітили авто посла Німеччини, припарковане на "зебрі" (фото)

Посол Німеччини Анка Фельдгузен в Херсоні зустрілася з мером та головою ОДА
У Херсоні біля мерії помітили автомобіль з дипломатичними номерами, припаркований з порушенням правил на пішохідному переході. Іномарка частково заїхала на "зебру" та закрила частину проходу до дороги. Відповідне фото опублікував в мережі Віталій Богданов.
У той час в місті з візитом перебувала надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.
"Пані посол трохи порушувала", - підписав Богданов знімок.
У Херсоні автомобіль посла Німеччини припаркували на переході (Фото: facebook.com/bogdanov.vital)
В коментарях до посту юзери засуджують подібне порушення ПДР і висловлюють думку, що в Німеччині в такому випадку Фельдгузен могла б позбутися посади.
Скрін коментарів: facebook.com/bogdanov.vital
До речі, дипломатів згідно з нормами міжнародного права не можуть притягнути до відповідальності в країні перебування за жодні правопорушення.
У Херсоні Фельдгузен провела зустріч з мером Володимиром Миколаєнком, з яким обговорила потреби регіональних центрів в подальшій децентралізації та поглибленні медичної реформи. Також відбулася зустріч із головою Херсонської ОДА, повідомили в посольстві Німеччини в Twitter.
Ще Фельдгузен в Херсоні відразу по прибуттю відвідала могилу вбитої активістки Катерини Гандзюк.
"Ми маємо зробити все, щоб Катине життя і смерть не стали марними, та її вбивство не залишилось безкарним", - процитували її в посольстві.
Посол Німеччини Анка Фельдгузен в Херсоні відвідала могилу Катерини Гандзюк (Фото: twitter.com/GermanyinUA)