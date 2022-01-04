Негайно ведіть дитину до лікаря, якщо хоча б один із цих симптомів виник після травми голови
Травма голови у дитини (freepik)
Бувають випадки, коли дитина дитячому майданчику може серйозно вдаритись головою. Однак, батьки можуть не надати цьому великого значення.
Про це розповів дитячий ортопед Віктор Кирейко у Facebook-спільноті "Доказові батьки".
Зокрема, існує поняття "червоних прапорців", тобто таких проявів хвороби, відчувши які потрібно негайно йти до лікаря, адже все може бути дуже серйозно.
Тому, симптоми можуть з'явитись у дитини відразу після травми голови або протягом 1-2 діб після неї:
- Втрата свідомості;
- Дитина не може дізнатися знайомих людей або місце, де вона знаходиться;
- Будь-яка неадекватна поведінка (наприклад, невмотивоване збудження);
- Дитина постійно сонна або її важко розбудити;
- Головний біль, який посилюється або не проходить протягом кількох годин;
- Зіниці виражено різного розміру при однаковому висвітленні;
- Слабкість та оніміння;
- Порушення координації рухів (нестійкість під час ходьби, неможливість нормально користуватися звичайними предметами, а саме ложкою, кружкою, ручкою тощо);
- Порушення мови;
- Нудота або блювання;
- Судоми;
- Втрата апетиту.
Важливо при будь-якому симптомі відразу звертатися до лікаря.
Раніше ми називали найнебезпечніше місце в будинку, де найчастіше можна травмуватися.
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