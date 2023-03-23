Немає зошитів та підручників: Alyosha розповіла, чим відрізняються школи в США від українських

Як проходить навчання в американській школі

У Олени та Тараса троє дітей – сини Роман та Марк, та молодша дочка Маша. Діти вже адаптувалися в американській школі та за словами Олени, ще деякий мовний бар'єр присутній, але ситуація набагато краща, ніж була одразу після переїзду.

"У Києві діти могли залишатися після уроків у школі та разом із викладачем робити домашнє завдання. В Америці ж і Рома, і Марк завдання мають виконати самостійно", - розповіла про відмінності артистка.

А сам процес навчання багато в чому відрізняється від українського – у дітей практично немає підручників та зошит.

"До речі, навчання в основному цифровізоване. Майже немає підручників та зошитів, все в комп'ютері. Для мене це теж певна складність: знайти потрібне завдання стає квестом - велика кількість сайтів, різних підрозділів", - розповідає Alyosha.

Вона додала, що у дітей дуже насичений графік – окрім американської програми вони проходять ще навчання і за українськими підручниками, які вона привезла з Києва.

Сини Тараса та Олени тополі – Роман та Марк (фото: instagram.com/alyoshasinger)

А чи є час на захоплення?

Після уроків у дітей залишається час на різні хобі – вони займаються спортом та люблять творчість, малюють, створюють вироби.

Два рази на тиждень Роман та Марк ходять на тхеквондо, а ще займаються спортом удома – з гантелями.

У дітей залишається достатньо часу на спорт та хобі (фото: instagram.com/alyoshasinger)