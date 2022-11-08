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ALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечки

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Вівторок 08 листопада 2022 12:41
ALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечки ALYOSHA з донечкою (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Світлана Мащенко

Українська співачка ALYOSHA не часто ділиться фотографіями своєї маленької донечки Марії. Але сьогодні дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі показала усім милу світлину дворічної принцеси.

Знімком Олена Тополя поділилася у своєму Instagram.

На фото Марія, третя дитина зіркового подружжя, позує на фоні білого роялю у темно-синій сукні з окулярами на обличчі.

Артистка супроводила пост коментарем доньки.

"Де ноти? Хто забрав ноти? Не видно… Цей осліпляючий білий лояль з’їв ноти!" - написала артистка.

ALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечки

ALYOSHA з донечкою (фото: instagram.com/alyoshasinger)

В коментарях підписники співачки не можуть приховати захват:

  • Яка крута дівка!
  • Росте майбутня зірочка
  • Зіронька наша маленька!
  • Гени вони такі, тож тримайтеся, дорогі мої, Марія Тарасівна підростає

Нагадаємо, ALYOSHA та Тарас Тополя виховують і двох старших синів - дев'ятирічного Романа та семирічного Марка.

ALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечкиALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечкиALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечкиALYOSHA замилувала рідкісним фото дворічної донечки

Тарас і Олена з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

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Alyosha