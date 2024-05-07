"Немає жодного дослідження про ефект". Лікар розніс популярний метод лікування

Хто придумав йодну сітку

Автором нанесення йоду сіточкою на тіло людини був лікар І.С. Колбасенко з Петербурга, який проживав на початку XX століття. Він писав, що йод при нанесенні подразнює шкіру, тим сами покращує кровообіг та чинить протизапальний ефект. І потрібно щоб "квадратики" виходили 1 см квадратний.

Чи дійсно "йодна сітка" допомагає?

За словами Скрипника, немає не одного якісного дослідження, що йодна сітка має хоча б якийсь ефект.

"Ні для лікування травм, інфільтратів в сідничних ділянках, ні для діагностики дефіциту йоду (знебарвлення залежить від особливостей шкіри та швидкості випаровування йоду з поверхні шкіри. Якщо комусь допомогає - це не більше ніж плацебо ефект!" - написав лікар.

Медик радить забути про цей метод і ніколи його не використовувати.