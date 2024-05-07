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"Нет никакого исследования об эффекте". Врач разнес популярный метод лечения

Врач раскритиковал метод лечения йодной сеткой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

"Йодную сетку" многие используют при болях в суставах, травмах и растяжении связок, при постинъекционных инфильтратах, для диагностики йододефицита, при насморке и т.д. Но это средство лечения не доказательно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook врача-невролога и психиатра Евгения Скрипника.

Кто придумал йодную сетку

Автором нанесения йода сеточкой на тело человека был врач И.С.Колбасенко из Петербурга, проживавший в начале XX века. Он писал, что йод при нанесении раздражает кожу, тем самым улучшает кровообращение и оказывает противовоспалительный эффект. И нужно чтобы "квадратики" получались 1 см квадратный.

Действительно ли "йодная сетка" помогает?

По словам Скрипника, нет не одного качественного исследования, что йодная сетка имеет хоть какой-то эффект.

"Ни для лечения травм, инфильтратов в седалищных участках, ни для диагностики дефицита йода (обесцвечивание зависит от особенностей кожи и скорости испарения йода с поверхности кожи. Если кому-то помогает - это не более чем плацебо эффект!" - написал врач.

Медик советует забыть об этом методе и никогда его не использовать.

 

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