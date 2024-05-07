"Нет никакого исследования об эффекте". Врач разнес популярный метод лечения

Кто придумал йодную сетку

Автором нанесения йода сеточкой на тело человека был врач И.С.Колбасенко из Петербурга, проживавший в начале XX века. Он писал, что йод при нанесении раздражает кожу, тем самым улучшает кровообращение и оказывает противовоспалительный эффект. И нужно чтобы "квадратики" получались 1 см квадратный.

Действительно ли "йодная сетка" помогает?

По словам Скрипника, нет не одного качественного исследования, что йодная сетка имеет хоть какой-то эффект.

"Ни для лечения травм, инфильтратов в седалищных участках, ни для диагностики дефицита йода (обесцвечивание зависит от особенностей кожи и скорости испарения йода с поверхности кожи. Если кому-то помогает - это не более чем плацебо эффект!" - написал врач.

Медик советует забыть об этом методе и никогда его не использовать.