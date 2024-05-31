"Немає жодного дня, коли я не плачу": солістка групи KAZKA скасувала весілля з бойфрендом

Відома українська співачка, солістка колективу KAZKA Олександра Заріцька розповіла, що скасувала весілля з коханим Павлом Тараненком. Дійство мало відбутись у червні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова співачки у програмі "Тур зірками на Люкс ФМ!"

Чому весілля не буде

Зірка зізналась, що вони прийняли рішення скасувати весілля через війну, яка досі триває в Україні. Співачка додала, що мріє про гучне весілля, яке сьогодні вона собі дозволити не може.

За словами Олександри, зараз є більш важливі для неї справи. Зокрема, вона багато виступає для військових, адже це її перша ціль, на яку вона зараз витрачає багато коштів.

Тому пара вирішила святкувати весілля після війни.

"Ми не хочемо це робити під час війни, тому що це буде не те, про що я мріяла все своє життя. Тобто для мене весілля як для дивної і яскравої людини, для мене весілля саме два дні, 350 людей. От саме масштаб і не в плані грошей, а масштаб в плані душі. Знаєте, коли твоя душа спокійна, і коли ти просто насолоджуєшся максимально тим, що ці два дні тільки для вас. І це свято кохання", - зізналася співачка.

Солістка гурту Kazka пояснила, що їй не дозволяє совість та життєві принципи влаштовувати гуляння, тоді, коли її рідне місто Харків щодня потерпає від обстрілів окупантів. Також вона сказала: "зараз немає жодного дня, коли я не плачу".

Саша Заріцька з коханим (фото: instagram.com/kazka.band)

Що наречений пропонував співачці

До того ж наречений вже багато разів пропонував співачці просто узаконити стосунки, а після війни відсвяткувати весілля, але поки вона не готова до цього, адже все ж таки мріє про справжнє дівчаче весілля.

"Паша мені багато разів пропонував просто піти розписатися. Але це все ж таки не моє. Ми заручені, ми живемо разом, але поки що не офіційно", - пояснила співачка.

Саша Заріцька з коханим (фото: instagram.com/kazka.band)

Історія кохання

Олександра Заріцька з музикантом і motion-дизайнером Павлом Тараненком, який також відомий під псевдонімом HAWX, заручилися у квітні 2023 року. На червень 2024 пара планувала відзначити весілля, але цьогоріч плани змінилися.

Відомо, що хлопець любить подорожувати. Також він брав участь у шоу "Голос країни" у 2016 році.

Зірка довгий час бережно тримала до цього своє особисте життя в таємниці.

Пропозицію руки та серця Павло зробив співачці у квітні минулого року. Романтичне освідчення хлопець зробив у Венеції.

"Він знайшов точку, де це буде красиво, дуже переживав. Це було дуже смішно. Він поставив камеру зі словами "Нехай вона тут стоїть просто так". Потім він став на одне коліно... Це те, що запам'ятається. Мені було настільки приємно, що він заморочився", - розповідала Заріцька.