Немає теплиці, але дуже треба? Ось 3 доступних варіанти, чим її замінити

Сучасні теплиці - це повноцінні споруди зі складними системами поливу та обігріву. Однак їхнє будівництво або покупка може суттєво вдарити по сімейному бюджету. На щастя, існують більш доступні варіанти, які допоможуть замінити теплицю.

Як зробити плівкові парники

Якщо немає можливості встановити повноцінну теплицю, можна скористатися плівковими парниками або садовими тунелями. Вони підходять для вирощування теплолюбних культур, таких як томати, перець, огірки, а також захищають розсаду, зелень та пряні трави від заморозків.

Усередині таких укриттів повітря нагрівається природним чином - за рахунок накопиченого сонячного тепла. Це дозволяє продовжити період вегетації та отримати врожай навіть восени. Однак для зимового вирощування овочів вони не підходять, адже не мають обігріву.

Зробити парник власноруч досить легко - достатньо встановити на грядці дуги з арматури або пластикових труб та натягнути на них поліетиленову плівку чи агроволокно. Такий захист прискорює прогрівання землі навесні, підвищуючи температуру ґрунту на 10°C.

Важливо враховувати, що в сонячну погоду плівку потрібно відкривати, щоб уникнути перегріву рослин. Для більшої ефективності під грядку можна закласти шар органічного матеріалу, наприклад, гною, який буде виділяти тепло та прискорить зростання розсади.

Парники можуть бути як низькими, що швидше прогрівають ґрунт, так і високими - вони краще захищають рослини від вітру та надмірної вологості.

Парник зробити зовсім нескладно (фото: скриншот youtube.com/@nasha-dacha01)

Як влашутвати теплі грядки

Ще одним чудовим способом замінити теплицю є теплі грядки. Вони створюють сприятливий мікроклімат завдяки теплу, що виділяється під час розкладання органічних матеріалів у ґрунті.

Щоб такий метод працював ще ефективніше, грядку можна накрити плівкою або агроволокном, що утримуватиме тепло всередині. Теплі грядки можна використовувати як у відкритому, так і в закритому ґрунті, що дозволяє значно прискорити дозрівання овочів.

Існує три основних типи таких грядок: заглиблені, високі та холмообразні. Принцип їхнього облаштування однаковий: шар органіки вкривається родючим ґрунтом, а по периметру встановлюються борти. Найзручніший варіант - висока грядка, оскільки її можна легко накрити плівкою, створивши ефект міні-теплиці.

Щоб облаштувати теплу грядку, необхідно зробити дерев'яний короб або каркас з інших матеріалів, а на дно викласти дрібну металеву сітку для захисту від гризунів.

Далі йдуть шари:

дренаж (гілки, кора, листя),

органіка (гній, компост, пташиний послід),

знову дренаж,

родючий ґрунт.

Чим вище грядка, тим краще вона утримує тепло. Для додаткового прогрівання навесні її можна накрити чорним агроволокном, яке допоможе швидше підняти температуру ґрунту.

Теплі грядки дають швидкий врожай (фото: Freepik.com)

Що таке холодні рами

Для вирощування розсади, ранніх овочів та зелені можна використовувати холодні рами - прості конструкції, що захищають рослини від заморозків.

Вони особливо зручні ранньою весною, коли необхідно створити комфортні умови для проростання насіння та укорінення розсади. Холодні рами мобільні - їх можна легко переміщати з одного місця на інше відповідно до потреб.

Зробити таку раму можна власноруч, використовуючи дерев’яний короб висотою 40-50 см та прозору кришку з плівки, скла або полікарбонату. Часто для цього використовують старі віконні рами, що залишилися після заміни вікон.

Холодну раму краще розташовувати на сонячному місці, орієнтуючи довгу сторону із заходу на схід. Якщо під верхнім шаром ґрунту (20 см) розмістити органічний шар із гною або рослинних залишків, конструкція стане теплішою, що сприятиме швидшому зростанню рослин.

Холодні рами, насправді, гріють рослини (фото: скриншот youtube.com/@GrowVeg)

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