Немає світла та зв'язку: як терміново викликати швидку під час блекауту

Що робити, якщо зник зв'язок

За словами речника, усі екстрені служби мають резервні системи зв'язку і вони будуть працювати під час повного блекауту.

Також варто пам'ятати, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє перемикатися між операторами, якщо немає зв'язку.

Зокрема, якщо ваша мережа з якихось причин недоступна, проте доступна будь-яка інша мережа мобільного оператора, то в налаштуваннях свого смартфона ви можете її змінити.

Для цього потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі та вибрати доступну. Такий спосіб допоможе телефонувати й відправляти SMS-повідомлення.

Однак, якщо цей спосіб не допоміг, то речник рекомендує надіслати SMS рідним, у яких може бути краща ситуація зі зв’язком. Вони можуть викликати екстрені служби за необхідності.

Також Кондрашов розповів, що можна звернутися у пункти незламності, які завжди будуть забезпечені зв’язком.

Які месенджери працюють без мобільної мережі

Також у Держспецзв'язку радять використовувати в багатоквартирних будинках месенджери, які працюють на технології "Bluetooth".

Такі додатки мають досить обмежений радіус дії, тобто близько 50 - 100 метрів. Вони дозволять повідомити сусідам, наприклад, що ви застрягли в ліфті.

Однак, важливо заздалегідь домовитись про використання одного з таких месенджерів. Вони безкоштовні та є у відкритому доступі - Bridgefy та FireChat.

Кондрашов також додав, що стаціонарні телефони будуть працювати завжди. Тому можна спробувати знайти найближчий і зателефонувати з нього.