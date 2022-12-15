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Нет света и связи: как срочно вызвать скорую во время блекаута

Как вызвать скорую, если исчезла связь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска массово наносят ракетные удары по мирным городам Украины. В результате может исчезнуть электроэнергия и связь. Поэтому следует знать, как вызвать скорую медицинскую помощь во время критической ситуации.

Об этом рассказал спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов в эфире Суспільного.

Что делать, если исчезла связь

По словам спикера, все экстренные службы имеют резервные системы связи и будут работать во время полного блекаута.

Также следует помнить, что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий переключаться между операторами, если нет связи.

В частности, если ваша сеть по каким-либо причинам недоступна, однако доступна любая другая сеть мобильного оператора, то в настройках своего смартфона вы можете ее изменить.

Для этого необходимо отключить автоматический выбор сети и выбрать доступную. Такой способ поможет звонить по телефону и отправлять SMS-сообщения.

Однако, если этот способ не помог, то представитель рекомендует отправить SMS родным, у которых может быть лучшая ситуация со связью. Они могут вызывать экстренные службы при необходимости.

Также Кондрашов рассказал, что можно обратиться в пункты несокрушимости, которые всегда будут обеспечены связью.

Какие мессенджеры работают без мобильной сети

Также в Госспецсвязи советуют использовать в многоквартирных домах мессенджеры, работающие на технологии "Bluetooth".

Такие приложения имеют достаточно ограниченный радиус действия, то есть около 50 - 100 метров. Они позволят сообщить соседям, например, что вы застряли в лифте.

Однако важно заранее договориться об использовании одного из таких мессенджеров. Они бесплатные и в открытом доступе - Bridgefy и FireChat.

Кондрашов добавил, что стационарные телефоны будут работать всегда. Поэтому можно попытаться найти ближайшее и позвонить по телефону.

Ранее мы сообщали, как будет работать система экстренной связи 112.

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