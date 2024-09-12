"Нема про що розмовляти": Амадор Лопес відповів, як ставиться до колег-чоловіків, які виїхали за кордон

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Так, Амадор зазначив, що наразі рідко підтримує спілкування з Олегом. Востаннє вони з ним мали діалог, коли Серафину потрібно було уточнити питання щодо прав на пісні.

"Спілкувалися десь пів року тому приблизно. Коли йому було потрібно щось по паперах щодо прав на пісні. Тобто ми зараз дуже мало з ним спілкуємось. Мені здається, що у нього немає часу, і в мене типу також немає. І зараз нема про що розмовляти, тому що він там, а я тут", - розповів Амадор.

Також Лопес зазначив, що не знає, як його колега виїхав за кордон у період повномасштабної війни.

"Я не знаю, як він виїхав. Ми тоді майже не розмовляли. Потім він вже зізнався, що десь за кордоном. В Instagram я іноді бачу, що він то тут, то там їздить, щось робить. Але не знаю, чесно, тому не можу нічого сказати", - зауважив він.

Амадор Лопес і Олег Серафин (скриншот)

Окрім того, танцівник підкреслює, що у цій ситуації кожен сам приймає рішення, що хоче робити.

"Мені здається, кожен приймає рішення самостійно. Я не можу, я тут, хочу бути тут зі своїми друзями, зі своїми українцями. Кожен приймає рішення сам за себе", - поділився знаменитість.

Селебриті підкреслив, що не хоче називати когось ухилянтом. Проте на запитання Дьоміна, чи вважає він їх такими, той дав схвальну відповідь.

"У мене дуже багато зараз друзів поїхало: і до, і після, і навіть нещодавно. Коли ти тут ховаєшся від ракет і бомб, і розумієш, що Львів, Харків, Полтава, Суми, що діти, що наші хлопці… Ну все це… А вони тут такі: "Доброго раночку, мотивація" - оце все… Просто хочеться… Я думаю: "спокійно, це їхні моменти, а ти тут". А іноді думаю: "Ну, молодці, хочуть так робити - будь ласка", - сказав хореограф.

скриншоти з інтерв'ю

"Я не хочу говорити: "ти, ти чи ти - ухилянт", - додав він.

"Але вважаєш їх такими?" - уточнив Дьомін.

"Так", - відповів Амадор.