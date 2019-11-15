Как нельзя лечить кашель: Комаровский дал важные советы
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)
Доктор Комаровский развенчал мифы о лечении кашля
Доктор Комаровский рассказал родителям, как ни в коем случае нельзя лечить кашель у ребенка. Ценные советы известный украинский педиатр опубликовал на своей страничке в Instagram. В простудный сезон вам очень пригодятся знания о лечении ребенка без риска затянуть болезнь и получить осложнения.
Советы доктора Комаровского:
- Абсолютное большинство рекламируемых лекарств "от кашля" — это отхаркивающие средства и/или т. н. муколитики: препараты, увеличивающие объем мокроты (мокрота — образующаяся в легких слизь) и делающие ее более жидкой, текучей (что теоретически облегчает ее откашливание).
- Абсолютное большинство случаев, когда у вас сопли, кашель и повышение температуры, — это болезнь верхних дыхательных путей: ринит, фарингит, ларингит. Отхаркивающие средства увеличивают количество мокроты!!! Зачем вам увеличивать количество слизи в легких, когда у вас насморк или болит горло? Зачем? Потому что сказали по телевизору?
- Отхаркивающие средства иногда (довольно редко) нужны при некоторых заболеваниях нижних дыхательных путей — бронхитах, воспаления легких. Бронхиты и воспаления легких лечат врачи, а не люди, насмотревшиеся телевизора.
- Отхаркивающие средства не уменьшают, а усиливают кашель, активизируя отхождение мокроты. Но при дефиците жидкости в организме и/или при сухости воздуха в помещении отхаркивающие средства не могут проявить свое действие: кашель усиливают, но облегчения не приносят!!!
Доктор Комаровский рассказал, как нельзя лечить кашель (фото из открытых источников)
Способы облегчения кашля:
- оденьтесь потеплее;
- сделайте все, чтобы в помещении был чистый, прохладный (16–20 °С) и не сухой воздух (относительная влажность 40–70 %);
- следите за носовым дыханием (оно должно быть!): частое промывание солевыми растворами и, если совсем невмоготу, сосудосуживающие средства;
- пейте много теплой жидкости;
- найдите того, кто поставит диагноз.
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