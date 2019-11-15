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Як не можна лікувати кашель: Комаровський дав важливі поради

STYLERЖиття    15.11.2019 - 07:32
Як не можна лікувати кашель: Комаровський дав важливі поради
Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розвінчав міфи про лікування кашлю

Доктор Комаровський розповів батькам, як в жодному разі не можна лікувати кашель у дитини. Цінні поради відомий український педіатр опублікував на своїй сторінці в Instagram. У простудний сезон вам дуже знадобляться знання про лікування дитини без ризику затягнути хворобу та отримати ускладнення.

Поради доктора Комаровського:

  • Абсолютна більшість рекламованих ліків "від кашлю" — це відхаркувальні засоби та/або т. зв. муколітики: препарати, що збільшують об'єм мокротиння (мокрота — слиз, що утворюється в легенях) і роблять її більш рідкою, текучою (що теоретично полегшує відкашлювання).
  • Абсолютна більшість випадків, коли у вас соплі, кашель і підвищення температури — це хвороба верхніх дихальних шляхів: риніт, фарингіт, ларингіт. Відхаркувальні засоби збільшують кількість мокротиння!!! Навіщо вам збільшувати кількість слизу в легенях, коли у вас нежить або болить горло? Навіщо? Тому що сказали по телевізору?
  • Відхаркувальні засоби іноді (досить рідко) потрібні при деяких захворюваннях нижніх дихальних шляхів — бронхіти, запалення легенів. Бронхіти і запалення легенів лікують лікарі, а не люди, надивившись телевізора.
  • Відхаркувальні засоби не зменшують, а посилюють кашель, активізуючи відходження мокротиння. Але при дефіциті рідини в організмі і/або при сухості повітря у приміщенні відхаркувальні засоби не можуть проявити свою дію: кашель підсилюють, але полегшення не приносять!!!

Як не можна лікувати кашель: Комаровський дав важливі порадиЯк не можна лікувати кашель: Комаровський дав важливі порадиДоктор Комаровський розповів, як не можна лікувати кашель (фото з відкритих джерел)

Способи полегшення кашлю:

  • одягніться тепліше;
  • зробіть все, щоб у приміщенні було чисте, прохолодне (16-20 °С) і не сухе повітря (відносна вологість 40-70 %);
  • слідкуйте за носовим диханням (воно повинно бути!): часте промивання сольовими розчинами і, якщо зовсім не під силу, судинозвужувальні засоби;
  • пийте багато теплої рідини;
  • знайдіть того, хто поставить діагноз.
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