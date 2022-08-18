Что нельзя делать с мокрыми волосами: названы самые распространенные ошибки

Так, структуру волос образует белок кератин, который покрывает тонкий слой кутикулы. Когда на волос попадает вода, ее молекулы начинают просачиваться в пустоты, всасываться и вызывать набухание волоса. В результате кутикула подвергается значительной деформации, ее края начинают подниматься и трескаться.

Когда волосы высыхают, то они "спускают" набранный объем. Также из-за деформированной кутикулы волос становятся непослушными, ломкими и неприятными на ощупь, более подверженными к повреждениям.

Для того, чтобы сохранить волосы в хорошем состоянии, ни в коем случае не стоит делать это с волосами после мытья:

Нельзя оставлять волосы в мокром состоянии на длительное время;

Не стоит расчесывать волосы по направлению от корней к кончикам;

Лучше не завязывать волосы в высокий хвост или гульку;

Не укладывать волосы влажными при возможности;

С осторожностью нужно использовать термозащиту на масляной основе.

Кроме того, лучше не спать с влажными волосами. Во время сна человеку свойственно менять положение тела, переворачиваться с боку на бок. В результате влажные волосы путаются, нарушается укладка.

Регулярный сон с мокрыми волосами повреждает волосяные луковицы и пряди, делает волосы ломкими и ослабленными, лишает их здорового блеска.

Те, кто имеет достаточно длинные волосы, перед сном могут заплетать его в легкую косу или пучок. Благодаря этому волосы не будут ломаться, спутываться и добавлять лишний объем.

К тому же, если в спальне на ночь открыто окно, можно легко застудить волосяные луковицы, или простудиться. Частое переохлаждение волосяных фолликулов, приводит к их воспалению, которое провоцирует: