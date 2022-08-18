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Что нельзя делать с мокрыми волосами: названы самые распространенные ошибки

Что нельзя делать с мокрыми волосами (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Увлажнять кожу нужно всегда, ведь это влияет на ее вид и состояние. Однако, с волосами все по-другому. В частности, долговременная влага может ему лишь навредить.

Как правильно ухаживать за волосами - читайте ниже.

Так, структуру волос образует белок кератин, который покрывает тонкий слой кутикулы. Когда на волос попадает вода, ее молекулы начинают просачиваться в пустоты, всасываться и вызывать набухание волоса. В результате кутикула подвергается значительной деформации, ее края начинают подниматься и трескаться.

Когда волосы высыхают, то они "спускают" набранный объем. Также из-за деформированной кутикулы волос становятся непослушными, ломкими и неприятными на ощупь, более подверженными к повреждениям.

Для того, чтобы сохранить волосы в хорошем состоянии, ни в коем случае не стоит делать это с волосами после мытья:

  • Нельзя оставлять волосы в мокром состоянии на длительное время;
  • Не стоит расчесывать волосы по направлению от корней к кончикам;
  • Лучше не завязывать волосы в высокий хвост или гульку;
  • Не укладывать волосы влажными при возможности;
  • С осторожностью нужно использовать термозащиту на масляной основе.

Кроме того, лучше не спать с влажными волосами. Во время сна человеку свойственно менять положение тела, переворачиваться с боку на бок. В результате влажные волосы путаются, нарушается укладка.

Регулярный сон с мокрыми волосами повреждает волосяные луковицы и пряди, делает волосы ломкими и ослабленными, лишает их здорового блеска.

Те, кто имеет достаточно длинные волосы, перед сном могут заплетать его в легкую косу или пучок. Благодаря этому волосы не будут ломаться, спутываться и добавлять лишний объем.

К тому же, если в спальне на ночь открыто окно, можно легко застудить волосяные луковицы, или простудиться. Частое переохлаждение волосяных фолликулов, приводит к их воспалению, которое провоцирует:

  • зуд и красные пятна на коже головы;
  • боль и жжение;
  • появление гнойников.

Ранее врачи назвала аптечное средство, которое может остановить выпадение волос.

Также мы писали, как часто нужно менять расческу.

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