Що не можна робити з мокрим волосся: названо найпоширеніші помилки

Зволожувати шкіру потрібно завжди, адже це впливає на її вигляд та стан. Однак, з волоссям все по-іншому. Зокрема, довготривала волога може йому лише нашкодити.
Як правильно доглядати за волоссям - читайте нижче.
Так, структуру волосся утворює білок кератин, який покриває тонкий шар кутикули. Коли на волосся потрапляє вода, її молекули починають просочуватися в порожнечі, всмоктуватись і викликати набухання волосся. В результаті кутикула зазнає значної деформації, її краї починають підійматися та тріскатися.
Коли волосся висихає, то воно "спускає" набраний об’єм. Також через деформовану кутикулу волосся стає неслухняним, ламким і неприємним на дотик, більш схильним до пошкоджень.
Для того, щоб зберегти волосся у гарному стані, в жодному разі не варто робити це з волоссям після миття:
Окрім того, краще не спати з вологим волосся. Під час сну людині властиво міняти положення тіла, перевертатися з боку на бік. В результаті вологе волосся плутається, порушується укладка.
Регулярний сон з мокрим волоссям пошкоджує волосяні цибулини і пасма, робить волосся ламким і ослабленим, позбавляє його здорового блиску.
Ті, хто має досить довге волосся, перед сном можуть заплітати його в легку косу або пучок. Завдяки цьому волосся не буде ламатися, сплутуватися і додавати зайвий об'єм.
До того ж , якщо в спальні на ніч відкрите вікно, можна легко застудити волосяні цибулини, або застудитись. Часте переохолодження волосяних фолікулів, призводить до їх запалення, яке провокує:
Раніше лікарі назвала аптечний засіб, який може зупинити випадіння волосся.
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