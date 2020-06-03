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В нелегальном детском саду Запорожья погибла годовалая девочка (видео)

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 09:19
В нелегальном детском саду Запорожья погибла годовалая девочка (видео)
В детском саду Запорожья умерла девочка (коллаж РБК-Украина)

Родители привели ребенка в частный детский сад и через час он умер

В нелегальном детском саду Запорожья произошла трагедия. Там умерла девочка, которой был всего годик. Детское учреждение, куда приводили детей, работало не официально. Оно находилось в квартире многоэтажного дома, там находились около 10 детей.

Когда одной из девочек стало плохо, воспитательница решила положить ее спать, и уже через несколько минут ребенок захлебнулся рвотой. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Маленькая Олеся умерла буквально за несколько секунд. Родители нашли частный детский сад по объявлению в интернете. Привели они ребенка в первый раз и сразу произошла трагедия.

Когда мать ребенка позвонила по телефону, "няня" заверила ее, что все будет в порядке, детей ждут прогулки и развлечения. Родители не посмотрели документы, думали сделать это вечером, но это утро оказалось последним, когда они видели своего ребенка.

"Тут раздается звонок. Ваш ребенок не дышит", - вспоминает отец малышки.

Когда пара приехала в жилой дом, где находился сад, они увидели там родителей, которые забирали своих чад. Скорую помощь даже никто не вызвал.

Соседи рассказывают, что крик ребенка слышали этажами ниже. У девочки была истерика, воспитатель пыталась уложить ее спасть, но малышка захлебнулась рвотой.

Сама воспитательница на звонки не отвечает, хотя ее авто припарковано сразу возле подъезда. Соседи говорят, что частный детский сад работал тут несколько лет, одни сутки стоили для ребенка 200 гривен.

В частном детском саду умер ребенок (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, в Киеве возобновится прием документов для зачисления в детсады и школы.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины преступления
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