В нелегальному дитячому садку Запоріжжя загинула однорічна дівчинка (відео)

У дитячому садку Запоріжжя померла дівчинка (колаж РБК-Україна)

Батьки привели дитину в приватний дитячий сад і через годину вона померла

У нелегальному дитячому садку Запоріжжя сталася трагедія. Там померла дівчинка, якій був усього рік. Дитячий заклад, куди приводили дітей, працював не офіційно. Він знаходився в квартирі багатоповерхового будинку, там знаходилися близько 10 дітей.

Коли одній із дівчат стало погано, вихователька вирішила покласти її спати, і вже через кілька хвилин дитина захлинулася блювотою. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Маленька Олеся померла буквально за кілька секунд. Батьки знайшли приватний дитячий садок по оголошенню в інтернеті. Привели вони дитину в перший раз і одразу сталася трагедія.

Коли мати дитини зателефонувала, "няня" запевнила її, що все буде в порядку, дітей чекають прогулянки та розваги. Батьки не подивилися документи, думали зробити це ввечері, але це ранок виявилося останнім, коли вони бачили свою дитину.

"Тут лунає дзвінок. Ваша дитина не дихає", - згадує батько дівчинки.

Коли пара приїхала в житловий будинок, де знаходився сад, вони побачили там батьків, які забирали своїх чад. Швидку допомогу навіть ніхто не викликав.

Сусіди розповідають, що чули крик дитини поверхами нижче. У дівчинки була істерика, вихователь намагалася укласти її спати, але дівчинка захлинулася блювотою.

Сама вихователька на дзвінки не відповідає, хоча її авто припарковане біля під'їзду. Сусіди кажуть, що приватний дитячий садок працював тут кілька років, одна добу коштувала для дитини 200 гривень.

В приватному дитячому садку померла дитина (відео: ТСН)

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Автор: Людмила Жукова