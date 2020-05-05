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Нелегальное суррогатное материнство: сколько зарабатывают украинки

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 19:02
Нелегальное суррогатное материнство: сколько зарабатывают украинки
Нелегальное суррогатное материнство (коллаж: РБК-Украина)

Стало известно, сколько украинки зарабатывают на нелегальном суррогатном материнстве

Украинки нелегально вынашивают детей на продажу за границу и получают за это от 17 тысяч евро. При этом недавно в столице разоблачили группу людей, которые продавали украинских детей в Китай.

В международном скандале были замешаны десятки людей и врачей, как в Украине, так и в "поднебесной". Журналистка позвонила в одну из клиник, чтобы узнать, сколько она получит денег, если станет суррогатной матерью. Она узнала, что только в этой клинике в очередь на суррогатную маму стоит 500 пар.

За одного ребенка женщинам платят 17 тысяч евро, а за двойню - 23 тысячи. При этом 8 500 евро предоставляется еще до родов. Также в клинике отметили, что это не запрещено и полностью легально. Об этом говорится в программе "Гроші".

Нелегальное суррогатное материнство (видео: YouTube)

При этом, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, что все это нелегально. По его словам, женщина с Украины оплодотворялась генетическим материалом - или украинском, или китайским.

Когда рождался ребенок, то мошенники делали поддельные документы на фиктивный брак. После этого ребенка вывозили в Китай. Геращенко отметил, что это торговля людьми.

Юристы объяснили, что в Украине рожать суррогатным матерям детей для иностранцев не запрещено. И доказать, что это именно торговля людьми, очень сложно.

"Украина за последние годы стала центром среди стран с наибольшим распространением коммерческого суррогатного материнства... Огромное количество предложений формирует довольно низкую цену", - рассказала глава Офиса реформ при АМН Украины Ирина Сисоенко.

Напомним, что из Киева в Китай незаконно вывезли 150 детей, прежде чем полиция разоблачила преступников.

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