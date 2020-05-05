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Нелегальне сурогатне материнство: скільки заробляють українки

STYLERЖиття    05.05.2020 - 19:02
Нелегальне сурогатне материнство: скільки заробляють українки
Нелегальне сурогатне материнство (колаж: РБК-Україна)

Стало відомо, скільки українки заробляють на нелегальному сурогатному материнстві

Українки нелегально виношують дітей на продаж за кордон і отримують за це від 17 тисяч євро. При цьому нещодавно у столиці викрили групу людей, які продавали українських дітей в Китай.

В міжнародному скандалі були замішані десятки людей і лікарів, як в Україні, так і в "піднебесної". Журналістка зателефонувала в одну з клінік, щоб дізнатися, скільки вона отримає грошей, якщо стане сурогатною матір'ю. Вона дізналася, що тільки в цій клініці в чергу на сурогатну маму стоїть 500 пар.

За одну дитину жінкам платять 17 тисяч євро, а за двійню - 23 тисячі. При цьому 8 500 євро надається ще до пологів. Також в клініці зазначили, що це не заборонено і цілком легально. Про це йдеться у програмі "Гроші".

Нелегальне сурогатне материнство (відео: YouTube)

При цьому, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що все це нелегально. За його словами, жінка з України запліднювалася генетичним матеріалом - чи українським, чи китайським.

Коли народжувалася дитина, то шахраї робили підроблені документи на фіктивний шлюб. Після цього дитину вивозили в Китай. Геращенко зазначив, що це торгівля людьми.

Юристи пояснили, що в Україні народжувати сурогатним матерям дітей для іноземців не заборонено. І довести, що це саме торгівля людьми, дуже складно.

"Україна за останні роки стала центром серед країн з найбільшим поширенням комерційного сурогатного материнства... Величезна кількість пропозицій формує досить низьку ціну", - розповіла глава Офісу реформ при АМН України Ірина Сисоєнко.

Нагадаємо, що з Києва в Китай незаконно вивезли 150 дітей, перш ніж поліція викрила злочинців.

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