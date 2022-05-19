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У водителей начнут забирать авто на нужды ВСУ: у кого именно

Фото: У пьяных водителей могут забирать авто на нужды ВСУ (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине предлагают забирать авто на нужды ВСУ, у водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Так, на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №7382 о наказании таких нарушителей ПДР.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что "в то время, когда у некоторых законопослушных трудолюбивых граждан изымают "на нужды армии" машины, менее ответственные граждане позволяют себе ездить за рулем в состоянии опьянения, часто подвергая себя и других смертельным опасностям".

Авторы законопроекта хотят внести изменения в ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и забирать авто у пьяных или под действием наркотиков водителей на нужды армии или спасателей.

Эта норма будет действовать во время военного положения до окончания войны в Украине.

Также пьяным водителям кроме конфискации авто будет еще "светить" штраф по этой статье.

С 17 марта 2021 года повысили ответственность по ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом виде):

  • По части 1 ст. 130 - 17000 грн с лишением права управления на 1 год.
  • По части 2 ст. 130 - 34000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;
  • По части 3 ст. 130 - 51000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Отметим, что ранее штраф за нетрезвую езду составлял 10200 гривен.

Как мы ранее писали, в Украине во время действия военного положения хотят ввести новые штрафы. Они будут касаться нарушения правил светомаскировки и пренебрежения комендантским часом. Также они затронут правила торговли лекарствами и алкоголя.

Напомним, в Украине приняли закон за оскорбление полицейских - какой можно получить штраф.

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