UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У некоторых убитых детей под Киевом связаны руки - СМИ

Фото: пострадавшая от обстрелов Буча (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

У некоторых убитых мирных жителей Киевской области были связаны руки - не только у взрослых, а даже и у детей.

Об этом написал в Facebook журналист Евгений Спирин.

"У некоторых убитых детей связаны руки. Дети. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитровка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как?" - пишет он.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с территории Киевской области сейчас (по состоянию на 3 апреля) вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

В РФ все отрицают

Между тем в Минобороны РФ называют фото с Бучи "очередной провокацией". Там заявили, что ни один мирный житель не пострадал от насильнических действий.

Скриншот

Ранее мы писали о восемь историй растерзанных и убитых детей из Охматдета.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины