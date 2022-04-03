У некоторых убитых детей под Киевом связаны руки - СМИ

"У некоторых убитых детей связаны руки. Дети. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитровка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как?" - пишет он.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с территории Киевской области сейчас (по состоянию на 3 апреля) вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

В РФ все отрицают

Между тем в Минобороны РФ называют фото с Бучи "очередной провокацией". Там заявили, что ни один мирный житель не пострадал от насильнических действий.

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