У деяких убитих дітей під Києвом зв'язані руки - ЗМІ

"У деяких убитих дітей зв'язані руки. Діти. Зв'язували дітей. застрелені собаки. Вбиті жінки. Дівчатка до 10 років з порваними піхвами. Ірпінь, Буча, Дмитрівка. Як з цим жити і чи варто взагалі жити. Як це пояснити собі? Як?" - пише він.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, з території Київщини наразі (станом на 3 квітня) вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців.

У РФ все заперечують

Тим часом в Міноборони РФ називають фото з Бучі "черговою провокацією". Там заявили, що жоден мирний мешканець не постраждав від насильницьких дій.

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