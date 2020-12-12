Некоторые зубные пасты могут убить коронавирус за 2 минуты: ученые раскрыли секрет

Исследователи обнаружили способность зубной пасты и жидкости для полоскания рта обезвреживать на 99,9% вирус, вызывающий COVID-19.

Но для этого подходят не все средства для гигиены ротовой полости, а только те, которые содержат определенные элементы. Об этом сообщает американский журнал Nature.

Лабораторные исследования показывают, что зубные пасты с цинком или оловом, и формулы для полоскания рта, содержащее цетилпиридиния хлорид (CPC) могут быстро нейтрализовать коронавирус.

Так, при использовании такой зубной пасты на инактивацию вируса требуется 2 минуты, а в случае с жидкостью для полоскания рта - всего 30 секунд.

Исследования были проведены в партнерстве с Научно-исследовательским институтом общественного здравоохранения Университета Рутгерса и региональными лабораториями биобезопасности США.

Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19 - за счет временного уменьшения количества вируса во рту.

Так, вирус распространяется через респираторные капли или маленькие частицы, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет, чихает, поет, разговаривает или дышит.

Ученые отмечают, что подобные пасты и жидкости для полоскания можно использовать в комплексе с основными рекомендуемыми средствами индивидуальной защиты, как более надежная профилактика заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что популярное средство защиты оказалось бесполезным от COVID-19, и ученые показали видео экспериментов.

Напомним также, что недавно ученые нашли препарат, блокирующий передачу COVID-19 за сутки.