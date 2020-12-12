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Деякі зубні пасти можуть вбити коронавірус за 2 хвилини: вчені розкрили секрет

Автор: Володимир Костирін

Дослідники виявили здатність зубної пасти та рідини для полоскання рота знешкоджувати на 99,9% вірус, що спричиняє COVID-19.

Але для цього підходять не всі засоби для гігієни ротової порожнини, а тільки ті, які містять певні елементи. Про це повідомляє американський журнал Nature.

Лабораторні дослідження показують, що зубні пасти з цинком або оловом, і формули для полоскання рота, що має цетилпіридинію хлорид (CPC) можуть швидко нейтралізувати коронавірус.

Так, при використанні такої зубної пасти на інактивацію вірусу потрібно 2 хвилини, а у випадку з рідиною для полоскання рота - всього 30 секунд.

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Дослідження були проведені в партнерстві з Науково-дослідним інститутом громадського здоров'я Університету Рутгерса і регіональними лабораторіями біобезпеки США.

Результати показують, що деякі зубні пасти та рідини для полоскання рота можуть допомогти зменшити поширення SARS-CoV-2 - вірусу, що викликає COVID-19 - через тимчасове зменшення кількості вірусу в роті.

Так, вірус поширюється через респіраторні краплі або маленькі частинки, які утворюються, коли інфікована людина кашляє, чхає, співає, розмовляє або дихає.

Вчені зауважують, що подібні пасти та рідини для полоскання можна використовувати в комплексі з основними рекомендованими засобами індивідуального захисту, як більш надійна профілактика інфікування коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що популярний засіб захисту виявився марним від COVID-19, і вчені показали відео експериментів.

Нагадаємо також, що нещодавно вчені знайшли препарат, що блокує передачу COVID-19 за добу.

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