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Некоторые женщины не ощущают боли: ученые сделали открытие

Пятница 24 июля 2020 22:02
Некоторые женщины не ощущают боли: ученые сделали открытие
У некоторых женщин есть ген, блокирующий боль

У некоторых женщин есть ген, блокирующий чувство боли

Ученые из Великобритании сделали потрясающее открытие. Оказывается, есть объяснение, почему некоторые женщины абсолютно восприимчивы к боли, то есть ее не чувствуют. Дело в том, что у некоторых представительниц прекрасного пола есть ген, который блокирует чувство боли. Он встречается у одной женщины из сотни.

Как сообщает Univercity Of Cambridge, ученые изучили тех женщин, кто родил ребенка. Оказалось, что некоторые из участниц в ДНК имели ген KCNG4 более высокого показателя, чем другие участницы. Именно ген KCNG4 помогает вырабатывать белок, который контролирует электрический сигнал в нервных клетках.

"Генетическая особенность, обнаруженная у женщин, испытывающих меньшую боль во время родов, приводит к "дефекту" в формировании нервных сигналов. На самом деле этот дефект действует как естественная эпидуральная анестезия", - рассказал Доктор Сент-Джон Смит, который является автором исследования.

По материалам исследования, есть факторы, которые влияют на болевые ощущения при родах. К ним относятся:

  • Интенсивность и продолжительность схваток.
  • Степень и скорость раскрытия шейки матки.
  • Растяжение перинеальных тканей.
  • Возраст, предыдущие роды, общее медицинское состояние пациентки.
  • Относительное соотношение размеров плода к размерам родового канала.

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