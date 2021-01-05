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Некоторые украинцы встретили Новый год в киевском метро: сколько пассажиров там было

Автор: Людмила Жукова

Новый год 2021 застал некоторых украинцев в киевском метрополитене. Так, 741 пассажир воспользовался метро с 23:45 31 декабря до 00:15 1 января.

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Об этом сообщил на своей Facebook-странице начальник КП "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский.

"Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23:45 31 декабря 2020 года до 00:15 1 января 2021 года", - сообщил Брагинский.

В комментариях к публикации некоторые пользователи начали иронизировать.

  • Біднятка! Як зустрінеш НР, так і проведеш - тепер їм цілий рік доведеться користуватися підземкою.
  • А ми на станції Дарниці, теж працювали.

Как мы ранее писали, в киевском метрополитене украинцам преподнесли долгожданный подарок. В подземке установили часы, которые будут показывать оставшееся время до прибытия поезда.

Также мы сообщали, что неадекватный пассажир киевского метро стал звездой сети.

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