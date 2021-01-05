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Деякі українці зустріли Новий рік в київському метро: скільки пасажирів там було

Автор: Людмила Жукова

Новий рік 2021 застав деяких українців у київському метрополітені. Так, 741 пасажир скористався метро з 23:45 31 грудня до 00:15 1 січня.

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Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник КП "Київського метрополітену" Віктор Брагінський.

"Новий 2021 рік в метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян і гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021 року", - повідомив Брагінський.

У коментарях до публікації деякі користувачі почали іронізувати.

  • Біднятка! Як зустрінеш НР, так і проведеш - тепер їм цілий рік доведеться користуватися підземкою.
  • А ми на станції Дарниці, теж працювали.

Як ми раніше писали, у київському метрополітені українцям піднесли довгоочікуваний подарунок. В підземці встановили годинник, який буде показувати час, що залишився до прибуття поїзда.

Також ми повідомляли, що неадекватний пасажир київського метро став зіркою мережі.

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