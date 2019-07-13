Некому воевать: террорист Гиркин на видео пожаловался на недостаток "кадров"

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) дал интервью одному из YouTube-каналов, в котором пожаловался на недостаток "кадров" в бандформированиях боевиков "Л/ДНР". Видео в сеть выложил блогер Necro Mancer в Twitter.

Игорь Гиркин утверждает, что начиная с мая и по сегодня на Донбассе идет бойня. При этом за этот период потери "корпусов" в 3-4 раза превышают потери в течение всего предыдущего года.

При этом Гиркин утверждает, что боевики оказались очень сильно обескровлены.

Террорист жалуется на то, что пополнение к боевикам прибывает "до первого обстрела", а после первого же обстрела, "новобранцы" бросают автоматы и уходят.

По словам Гиркина, на фронте сейчас остаются только те, кто воюет с 2014-2015 годов, и с каждым днем их становитя все меньше и меньше.

Гиркин пожаловался на нехватку боевиков в "ДНР" и "ЛНР" (видео: twitter.com/666_mancer)

Отметим, что пользователи сети в большинстве своем порадовались таким бедственным положением боевиков. Об этом они пишут в своих комментариях.

Блин, как же мне нравится, как он ноет. Бальзам на душу прям. Спасибо, хлопцы.

Ну и морло он себе наел. Не понимаю, как он еще жив.

Так и должно быть с каждым днем, а лучше часом - становиться все меньше, меньше и меньше.

Его б слова, да Богу в уши.

Гиркин пожаловался на нехватку боевиков в "ДНР" и "ЛНР" (скрин: twitter.com)

Ранее мы писали о том, что села под Луганском страдают от природного катаклизма, к которому привели действия боевиков в регионе.

К слову, ранее Игорь Гиркин в интервью рассказал, что прятался за гражданскими в Славянске Донецкой области в 2014 году, используя мирных жителей в качестве щита.

Как сообщалось, ранее Гиркин рассказал, что жители оккупированных территорий на Донбассе тихо ненавидят боевиков и терпят только потому, что те с оружием.