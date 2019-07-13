ru
ua

Некому воевать: террорист Гиркин на видео пожаловался на недостаток "кадров"


Игорь Гиркин рассказал, что "новобранцы" бегут сразу же, как только становится горячо

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) дал интервью одному из  YouTube-каналов, в котором пожаловался на недостаток "кадров" в бандформированиях боевиков "Л/ДНР". Видео в сеть выложил блогер Necro Mancer в Twitter. 

Игорь Гиркин утверждает, что начиная с мая и по сегодня на Донбассе идет бойня. При этом за этот период потери "корпусов" в 3-4 раза превышают потери в течение всего предыдущего года.

При этом Гиркин утверждает, что боевики оказались очень сильно обескровлены.

Террорист жалуется на то, что пополнение к боевикам прибывает "до первого обстрела", а после первого же обстрела, "новобранцы" бросают автоматы и уходят.

По словам Гиркина, на фронте сейчас остаются только те, кто воюет с 2014-2015 годов, и с каждым днем их становитя все меньше и меньше.

Гиркин пожаловался на нехватку боевиков в "ДНР" и "ЛНР" (видео: twitter.com/666_mancer)

Отметим, что пользователи сети в большинстве своем порадовались таким бедственным положением боевиков. Об этом они пишут в своих комментариях.

  • Блин, как же мне нравится, как он ноет. Бальзам на душу прям. Спасибо, хлопцы.
  • Ну и морло он себе наел. Не понимаю, как он еще жив.
  • Так и должно быть с каждым днем, а лучше часом - становиться все меньше, меньше и меньше.
  • Его б слова, да Богу в уши.

Гиркин пожаловался на нехватку боевиков в "ДНР" и "ЛНР" (скрин: twitter.com)

Ранее мы писали о том, что села под Луганском страдают от природного катаклизма, к которому привели действия боевиков в регионе.

К слову, ранее Игорь Гиркин в интервью рассказал, что прятался за гражданскими в Славянске Донецкой области в 2014 году, используя мирных жителей в качестве щита. 

Как сообщалось, ранее Гиркин рассказал, что жители оккупированных территорий на Донбассе тихо ненавидят боевиков и терпят только потому, что те с оружием.

Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным Зеленский в Борисполе выгнал с совещания секретаря местного горсовета
Читать все новости