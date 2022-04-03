Неизвестный №1 и письма маме на небо: восемь историй растерзанных и убитых детей из Охматдета

Неизвестный №1

Машину, в которой мальчик ехал с родителями и сестрой расстреляли 25 февраля. Он стал самым первым пострадавшим, которого доставили в Охматдет.

Ребенок был тяжело ранен в шею, а вся его семья погибла на месте. Как оказалось, мальчика звали Семен.

Семен потерял много крови из-за осколочного ранения шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга.

Детский врач-хирург отделения ургентной хирургии НДСЛ Охматдет

Олег Святославович Годик сказал, что из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделении травматологического пункта больницы.

К сожалению, через 5 дней в реанимации мальчик умер.

Маленький Семен боролся за жизнь 5 дней (фото: Охматдет)

Вова получил ранение в лицо

13-летний Вова попал под обстрел в Киеве, когда их семья пыталась эвакуироваться. Отец мальчика и его 6-летний брат погибли на месте.

Вова получил огнестрельно-взрывное ранение правой половины лица, пули также попали в его спину. Мальчика спасли врачи Охматдета.

Для полного восстановления Вове понадобится долгая реабилитация.

Семену искалечили лицо (фото: Охматдет)

Милана писала маме "письма на небо"

Это история 6-летней Миланы, у которой на глазах погибла мама, когда в их дом возле Гостомеля попала российская ракета.

28 февраля жизнь этого ребенка была разделена на "до" и "после". Отец девочки рассказывает, что в то роковое утро было тихим, пока ракета не попала в соседний дом. Семья укрылась в одной из комнат своего дома, но уже через 30 секунд следующая ракета попала прямо в комнату, где были все люди. Тете оторвало ступню и пришлось ампутировать ногу до колена. Остальные получили осколочные ранения. Но маме Миланы - Диане не повезло больше всего. Она погибла на глазах мужа и двоих детей.

Специалисты Охматдета уже сделали девочке несколько хирургических вмешательств: удалили осколки и нежизнеспособные ткани, сделали пересадку кожи на пораженные участки. Сейчас девочка находится в Охматдете, продолжает лечение, с ней работают и психологи.

В больнице девочка постоянно писала маме "письма на небо". Сейчас малышка осознала: мамы больше нет. Милана начала говорить о ней в прошедшем времени, и каждый раз плачет при упоминании о страшных событиях. Ребенок до сих пор рисует. В ее блокноте сердечки, адресованные человеку, который уже никогда не сможет их увидеть - маме.

Милана писала письма маме на небо (фото: Охматдет)

Варя вспоминает своего спасителя, воина ВСУ "дядю Сережу"

7-летняя Варя из Ирпеня и ее мама попали под минометный обстрел, когда пытались выехать из города. Варя с мамой получили тяжелые осколочные ранения, у них сильно пострадали ноги.

В тот страшный день двумя машинами родственники подъехали к блок-посту россиян. Здесь началось самое страшное: российские солдаты начали расстреливать авто мирных жителей из минометов.

Сначала Маму с девочкой довезли к Ирпенскому госпиталю. Там Наталья с Варей пробыли три дня. В конце концов раненых решили эвакуировать скорой в Киев. Для спасения был единственный путь - через разрушенный мост. Там бойцы ВСУ перенесли Наталью на коляске, а Варю солдат Сергей нес прямо на руках. Девочка до сих пор вспоминает своего спасителя - "дядю Сережу". Парень пообещал купить ей велосипед.

Теперь Варя в Охматдете и обязательно должна выздороветь. Маленькая Варя постоянно лежит очень грустная. Если спросить девочку, чего она хочет, услышим голос всей Украины: "Больше всего хочу домой и чтобы прекратилась война".

Варя часто грустная (фото: Охматдет)

4-летний мальчик возвращался с отцом домой...

4-летний мальчик возвращался домой со своим отцом, когда начался вражеский обстрел одного из районов Киева. Российский снаряд попал во двор, сын и отец получили осколочные ранения.

С тяжелой минно-взрывной раной поясничной области ребенка доставили в Охматдет. У ребенка диагностировали тяжелый ушиб почки. К счастью, спинной мозг и другие внутренние органы не пострадали. Сейчас угрозы жизни ребенка нет, впрочем эта травма является очень опасной.

Ребенка ждет долгое лечение в Охматдете.

У ребенка тяжелая травма спины (фото: Охматдет)

Ольга закрыла своим телом 1-месячную дочь

Мама закрыла собой одномесячную дочь от осколков и спасла ее жизнь. Вражеский снаряд прилетел рядом с пятиэтажкой в Киеве, где живет семья. В это время мать кормила маленькую дочь и прикрыла ее своим телом.

Сама женщина получила многочисленные осколочные ранения.

Маме сделали хирургическое вмешательство, вынули все осколки, ребенок остался невредимым. Семья продолжает лечение в больнице.

Ольга получила много осколочных ранений (фото: Охматдет)

Отца убили на глазах у сына

История 14-летнего Юры из Бучи, у которого на глазах российский солдат застрелил отца. Они ехали на велосипедах за едой и лекарствами, когда их остановил россиянин. Семья похоронила его во дворе собственного дома.

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу. Он упал. Далее военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", - рассказывает 14-летний Юра.

Юра, крайний справа с братьями и отцом (фото: Охматдет)

Маленький Дима из Чернигова

5-летний Дима получил ранение ноги, когда его семья пыталась эвакуироваться из Чернигова.

Месяц семья оставалась в Чернигове, более двух недель в квартире не было газа, света, воды, отопления. Семья решилась бежать, когда все основные мосты из города были уничтожены. Оставалась лишь одна дорога.

Россияне начали обстреливали дорогу, по которой эвакуировались мирные жители, первый снаряд разорвался в 5 метрах от них. Ребенок пострадал больше всего. Мама, отец и его сестра также лечатся в Охматдете.

Маленького Димы сильно ранило ногу, в маму попало осколками. Многочисленные ранения получил и отец, и старшая сестра и ее парень.

Дима получил ранение ноги (фото: Охматдет)