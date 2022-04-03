Невідомий №1 і листи мамі на небо: вісім історій пошматованих і вбитих дітей з Охматдиту

Невідомий №1

Машину, в якій хлопчик їхав з батьками і сестрою розстріляли 25 лютого. Він став найпершим постраждалим, якого доставили в Охматдит.

Дитину було важко поранено у шию, а вся його родина загинула на місці. Як виявилося, хлопчика звали Семен.

Семен втратив багато крові через осколкове поранення шиї з правого боку, множинне осколкове пошкодження м’яких тканин, рвану рану голови та контузію мозку.

Дитячий лікар-хірург відділення ургентної хірургії НДСЛ Охматдит

Олег Святославович Годік сказав, що через тяжкість поранення для зупинки кровотечі довелося проводити оперативне втручання просто у приймальному відділені травматологічного пункту лікарні.

На жаль, через 5 днів у реанімації хлопчик помер.

Маленький Семен боровся за життя 5 днів (фото: Охматдит)

Вова отримав поранення в обличчя

13-річний Вова потрапив під обстріл у Києві, коли їх родина намагалася евакуюватися. Батько хлопчика та його 6-річний брат загинули на місці.

Вова отримав вогнепально-вибухове поранення правої половини обличчя, кулі також потрапили до його спини. Хлопчика врятували лікарі Охматдиту.

Для повного відновлення Вові знадобиться довга реабілітація.

Семену скалічили обличчя (фото: Охматдит)

Мілана писала мамі "листи на небо"

Це історія 6-річної Мілани, у якої на очах загинула мама, коли у їх дім біля Гостомелю потрапила російська ракета.

28 лютого життя цієї дитини було розділене на "до" та "після". Батько дівчинки розповідає, що той роковий ранок був тихим, поки ракета не влучила в сусідній будинок. Сім'я сховалася в одній з кімнат свого дому, але вже за 30 секунд наступна ракета влучила просто в кімнату, де були всі люди. Тітці відірвало ступню, довелося ампутувати ногу до коліна. Решта отримали осколкові поранення. Але мамі Мілани - Діані - не пощастило найбільше. Вона загинула на очах чоловіка та двох дітей.

Спеціалісти Охматдиту вже зробили дівчинці декілька хірургічних втручань: видалили осколки та нежиттєздатні тканини, зробили пересадку шкіри на уражені ділянки. Зараз дівчинка знаходиться в Охматдиті, продовжує лікування, з нею працюють і психологи.

У лікарні дівчинка постійно писала мамі "листи на небо". Зараз маленька усвідомила: мами більше нема. Мілана почала говорити про неї в минулому часі, та щоразу плаче при згадці про страшні події. Дитина досі малює. В її блокноті сердечки, адресовані людині, яка вже ніколи не зможе їх побачити - мамі.

Мілана писала "листи мамі на небо" (фото: Охматдит)

Варя згадує свого рятівника, воїна ЗСУ "дядю Серьожу"

7-річна Варя з Ірпеня та її мама потрапили під мінометний обстріл, коли намагалися виїхати з міста. Варя з мамою отримали важкі осколкові поранення, у них сильно постраждали ноги.

У той страшний день двома машинами родичі під’їхали до блок-посту росіян. Тут почалося найстрашніше: російські солдати почали розстрілювати авто мирних мешканців із мінометів.

Спочатку Маму з дівчинкою довезли до ірпінського госпіталю. Там Наталія з Варею пробули три дні. Зрештою поранених вирішили евакуювати швидкою до Києва. Для порятунку був єдиний шлях - через зруйнований міст. Там бійці ЗСУ перенесли Наталію на візку, а Варю солдат Сергій ніс просто на руках. Дівчинка і досі згадує свого рятівника - "дядю Серьожу". Хлопець пообіцяв купити їй велосипед.

Тепер Варя в Охматдиті та обов’язково має одужати. Маленька Варя постійно лежить дуже сумна. Якщо запитати дівчинку, чого вона прагне, почуємо голос всієї України: "Найдужче хочу додому і щоб припинилася війна".

Варя часто сумна (фото: Охматдит)

4-річний хлопчик повертався з батьком додому...

4-річний хлопчик повертався додому зі своїм батьком, коли почався ворожий обстріл одного з районів Києва. Російський снаряд влучив на подвір'я, син і батько отримали осколкові поранення.

Із важкою мінно-вибуховою раною поперекової ділянки дитину доставили в Охматдит. У дитини діагностували важкий забій нирки. На щастя, спинний мозок та інші внутрішні органи не постраждали. Зараз загрози життю дитини немає, втім ця травма є дуже небезпечною.

На дитину чекає довге лікування в Охматдиті.

У дитини важка травма спини (фото: Охматдит)

Ольга закрила своїм тілом 1-місячну доньку

Мати закрила собою одномісячну доньку від осколків та врятувала її життя. Ворожий снаряд прилетів поруч із п'ятиповерхівкою в Києві, де живе родина. В цей час мати годувала маленьку донечку та прикрила її своїм тілом.

Сама жінка отримала численні осколкові поранення.

Мамі зробили хірургічне втручання, вийняли усі осколки, дитина залишилася неушкодженою. Родина продовжує лікування у лікарні.

Ольга отримала багато осколкових поранень (фото: Охматдит)

Батька вбили на очах у сина

Це історія 14-річного Юри з Бучі, у якого на очах російський солдат застрелив батька. Вони їхали на велосипедах за їжею та ліками, коли їх зупинив росіянин. Родина поховала його на подвір'ї власного будинку.

"Ми їхали на велосипедах, коли із-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що в нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батьку. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрелив в капюшон, але куля не зачепила голову", - розповідає 14-річний Юра.

Юра, крайній праворуч з братами і батьком (фото: Охматдит)

Маленький Діма з Чернігова

5-річний Діма отримав поранення ноги, коли його родина намагалася евакуюватися з Чернігова.

Місяць родина залишалась у Чернігові, понад два тижні у квартирі не було газу, світла, води, опалення. Родина наважилася тікати, коли усі основні мости з міста були знищені. Залишалася лише одна дорога.

Росіяни почали обстрілювали дорогу, по якій евакуювалися мирні мешканці, перший снаряд розірвався в 5 метрах від них. Дитина постраждала найбільше. Мама, батько та його сестра також лікуються в Охматдиті.

Маленького Діми сильно поранило ногу, в маму влучило осколками. Численні поранення отримав і батько, і старша сестра та її хлопець.

Діма отримав поранення ноги (фото: Охматдит)