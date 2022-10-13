Згадка Байрактару в рекламі насправді працює, - дослідження

Так, 45% вважають, що рекламні активності брендів мають враховувати воєнні реалії. 17% хочуть бачити в рекламі щасливе життя без війни.

55% людей вважають доречним використання воєнної теми. Решті не подобається воєнна тематика в рекламі. Вони вважають, що це спекуляцією на емоціях у корисливих цілях або така реклама знецінює заслуги ЗСУ.

72% опитаних вважають доречним використання патріотичної теми; 20% зазначають, що це працює лише для соціальних цілей.

23% опитаних зазначають, що є дії брендів, які їх дратують у період воєнного стану. Для прикладу це використання національної символіки в комерційних цілях, не враховуються реалії війни, спекуляція на темі війни та інші.

Найменш доречним у рекламі бренду є залучення політичних діячів. Серед військових, яких хотіли б бачити в рекламі брендів, називають Валерія Залужного (24%), звичайного солдата або військового. Для 21% важко відповісти, кого саме вони хотіли б бачити брендамбасадором.

46% сказали, що негативно сприймають використання російської мови.

Гумористична реклама дратує лише 26%, а 32% відзначають, що їм така рекламна активність подобається та вона є доречною.

57% зазначають, що позитивно ставляться до використання нових відомих воєнних образів - Патрон, Байрактар, Хімарс тощо. 41% з них погоджуються, що використання таких образів позитивно вплине на рішення зробити покупку товарів бренду.

Понад половина опитаних вважає, що бренди мають продовжувати рекламувати товари та послуги, 45% вважають, що рекламні активності мають враховувати воєнні реалії. Не дивлячись на критику брендів в соцмережах за постійне обігравання "Джавелінів" та "Байрактарів" пересічному покупцю це подобається.