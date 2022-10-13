RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Упоминание Байрактара в рекламе действительно работает, - исследование

Фото: неизвестный разместил в Киеве баннеры с просьбой "вернуть деньги" (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

57% украинцев признались, что им нравится использование образов "Байрактар", "Патрон", "Химарс" в брендинге товаров и услуг.

Об этом свидетельствуют данные исследования Google и Kantar о креативе во время войны.

Так, 45% полагают, что рекламные активности брендов должны учитывать военные реалии. 17% хотят видеть в рекламе счастливую жизнь без войны.

55% людей считают уместным использование военной темы. Остальным не нравится военная тематика в рекламе. Они считают, что это спекуляция на эмоциях в корыстных целях или такая реклама обесценивает заслуги ВСУ.

72% опрошенных считают уместным использование патриотической темы; 20% отмечают, что это работает только для социальных целей.

23% опрошенных отмечают, что есть действия раздражающих их брендов в период военного положения. Например, это использование национальной символики в коммерческих целях, не учитываются реалии войны, спекуляция на теме войны и другие.

Наименее уместным в рекламе бренда является привлечение политических деятелей. Среди военных, которые хотели бы видеть в рекламе брендов, называют Валерия Залужного (24%), обычного солдата или военного. Для 21% затруднились ответить, кого именно они хотели бы видеть брендамбассадором.

46% сказали, что отрицательно воспринимают использование русского языка.

Юмористическая реклама раздражает только 26%, а 32% отмечают, что им такая рекламная активность нравится и она уместна.

57% отмечают, что положительно относятся к использованию новых известных военных образов - Патрон, Байрактар, Химарс и т.д. 41% из них соглашаются, что использование таких образов положительно повлияет на решение совершить покупку товаров бренда.

Более половины опрошенных считают, что бренды должны продолжать рекламировать товары и услуги, 45% считают, что рекламные активности должны учитывать военные реалии. Несмотря на критику брендов в соцсетях за постоянное обыгрывание "Джавелинов" и "Байракторов" рядовому покупателю это нравится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Байрактар