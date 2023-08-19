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"Нехай ідуть в ср*ку": Тіна Кароль зі сцени послала росіян

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Тіна Кароль провела концерт у Чернігові. Під час виступу почалася повітряна тривога. Це дуже розізлило зірку і вона просто зі сцени послала росіян.

Відео з'явилось у TikTok.

Артистка дуже засмутись, адже була змушена переривати концерт через підняту ворогом авіацію та масштабну повітряну тривогу. Тому вона не стримала своїх емоцій і показала всю злість.

"Та нехай йдуть вони у ср*ку. Сьогодні буде повноцінний концерт і байдуже що. Зрозуміло? Дякую всім вам, ви надзвичайні", - сказала Тіна Кароль.

Після слів співачки її підтримав весь зал та почав аплодувати. У мережі користувачі також відреагували на слова зірки:

  • А дійсно, хай ідуть
  • Найкраща. Слава Україні
  • Ще одна фраза від Тіни в арсеналі
@fan_tina #тінакароль #tinakarol оригинальный звук - Tina Karol FanTina

До того ж пізніше артистка вийшла на сцену в широких джинсах, топі, піджаку та босоніж. Вона заявила, що попросила цей одяг у когось за сценою. Це дуже розсмішило глядачів.

"Я знайшла чийсь одяг. Це не мій одяг. Я прийшла в треніках, я в когось попросила", - сказала вона.

@romangeniya це не мій одяг #україна #ukraine #tinakarol #тинакароль #тінакароль #концерт #українацети оригінальний звук - romangeniya

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль зворушила фото з 14-річним сином, які присвятила його померлому батьку.

Також ми писали, що син Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані.

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Тіна Карольросіяниспіваки