"Нехай ідуть в ср*ку": Тіна Кароль зі сцени послала росіян

Відома українська співачка Тіна Кароль провела концерт у Чернігові. Під час виступу почалася повітряна тривога. Це дуже розізлило зірку і вона просто зі сцени послала росіян.
Відео з'явилось у TikTok.
Артистка дуже засмутись, адже була змушена переривати концерт через підняту ворогом авіацію та масштабну повітряну тривогу. Тому вона не стримала своїх емоцій і показала всю злість.
"Та нехай йдуть вони у ср*ку. Сьогодні буде повноцінний концерт і байдуже що. Зрозуміло? Дякую всім вам, ви надзвичайні", - сказала Тіна Кароль.
Після слів співачки її підтримав весь зал та почав аплодувати. У мережі користувачі також відреагували на слова зірки:
@fan_tina #тінакароль #tinakarol оригинальный звук - Tina Karol FanTina
До того ж пізніше артистка вийшла на сцену в широких джинсах, топі, піджаку та босоніж. Вона заявила, що попросила цей одяг у когось за сценою. Це дуже розсмішило глядачів.
"Я знайшла чийсь одяг. Це не мій одяг. Я прийшла в треніках, я в когось попросила", - сказала вона.
@romangeniya це не мій одяг #україна #ukraine #tinakarol #тинакароль #тінакароль #концерт #українацети оригінальний звук - romangeniya
Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль зворушила фото з 14-річним сином, які присвятила його померлому батьку.
Також ми писали, що син Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані.