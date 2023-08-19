"Нехай ідуть в ср*ку": Тіна Кароль зі сцени послала росіян

Артистка дуже засмутись, адже була змушена переривати концерт через підняту ворогом авіацію та масштабну повітряну тривогу. Тому вона не стримала своїх емоцій і показала всю злість.

"Та нехай йдуть вони у ср*ку. Сьогодні буде повноцінний концерт і байдуже що. Зрозуміло? Дякую всім вам, ви надзвичайні", - сказала Тіна Кароль.

Після слів співачки її підтримав весь зал та почав аплодувати. У мережі користувачі також відреагували на слова зірки:

А дійсно, хай ідуть

Найкраща. Слава Україні

Ще одна фраза від Тіни в арсеналі

До того ж пізніше артистка вийшла на сцену в широких джинсах, топі, піджаку та босоніж. Вона заявила, що попросила цей одяг у когось за сценою. Це дуже розсмішило глядачів.

"Я знайшла чийсь одяг. Це не мій одяг. Я прийшла в треніках, я в когось попросила", - сказала вона.