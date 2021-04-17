Негативные эмоции могут быть очень полезны: ученые удивили заявлением

Гнев

Гнев часто проявляется от чувства несправедливости. В юном возрасте такая эмоция очень яркая, с возрастом она становится спокойнее. Гнев можно направить в правильное русло и спросить себя, действительно ли с вами произошла несправедливость. Также можно подумать о том, как можно исправить или изменить ситуацию. Пока вы будете размышлять – гнев утихнет, а вы найдете новые способы справиться со сложными ситуациями.

Тревога и беспокойство

Эти две эмоции посещают практически каждого человека. Из-за них мы часто оказываемся в ситуациях "бей или беги", нервничаем и испытываем страхи. Для начала нужно найти причину тревоги – это может быть страх потерять работу, заболеть, поругаться с близкими и так далее. Такая тревога о будущем может занимать много сил, но может и подтолкнуть к серьезным изменениям в жизни. Например, захочется повысить квалификацию, появится мотивация – чтобы не волноваться о работе. Пройти осмотр у врача, сдать анализы – чтобы не волноваться о здоровье. Говорить с близкими откровенно и работать надо собой – чтобы не испортить отношения.

Зависть

Очень сложная эмоция и как ни странно – очень полезная. Иногда она помогает понять, чего вы хотите на самом деле. Если вы завидуете другу из-за крутой иномарки, значит вы считаете, что тоже достойны такой машины и хотите зарабатывать не меньше. Оберните зависть себе на пользу – подумайте, чего хотите и найдите способ достичь своей цели. Главное – не ищите причины, по которым вы не можете ничего изменить, постарайтесь думать про возможности.

Чувство вины

У многих возникает такое ощущения по поводу и без. Часто оно связано с тем, что человек мало заботится о себе и взваливает на свои плечи много обязанностей. Не забывайте сочувствовать и помогать не только другим, но и себе. Если чувство вины вами овладело по всем фронтам – значит пора отдохнуть и переосмыслить свои ежедневные действия.

Стыд

Еще одна эмоция, которая частенько накрывает с головой. И это важный сигнал о том, что нужно задуматься о восприятии самого себя. Мы часто преувеличиваем свои недостатки, и когда они проявляются перед другими – нам становится стыдно. Это неприятно и нужно работать над собой и собственной самооценкой.